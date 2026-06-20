Sensatez política

SEÑOR DIRECTOR:

La Tercera nos informa que “un grupo transversal de diputados y senadores impulsará reforma para elevar requisitos para ingresar una acusación constitucional”. ¿No será más sensato que los señores diputados, al presentarla, se atengan a la letra y espíritu de la Constitución, respetando lo prescrito en el artículo 52, numeral 2) en todas sus letras, en vez de vulnerarla por motivos de orden político y de figuración personal? Estimo que sí.

Francisco Bartolucci Johnston

Abogado