Sentido de urgencia

SEÑOR DIRECTOR:

No es posible ni razonable que se vuelva a cobrar un peaje de más de $4.000 por tramo en rutas clave como la Itata y la Interportuaria cuando la emergencia en nuestra zona no ha terminado.

En mi caso, debo trasladar ayuda al menos tres veces al día, porque en una camioneta no cabe todo lo necesario para las familias afectadas. Con estos costos, ayudar se vuelve casi insostenible y, literalmente, empuja a la bancarrota a quienes están colaborando de forma permanente.

La emergencia sigue. La solidaridad no puede transformarse en un lujo ni en un castigo económico. En momentos así, se requiere criterio, empatía y sentido país.

Eulogia Lavín Moreno