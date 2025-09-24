Sin dignidad ni dinero

SEÑOR DIRECTOR:

Leo las cinco medidas propuestas por el candidato José Antonio Kast en su iniciativa “Chilenos Primero”, y la quinta me resulta particularmente preocupante, tanto por su tono como por su contenido: “Y además, controlaremos las remesas para evitar que se lleven la plata de los chilenos al extranjero”.

He sido migrante regular, de familia multinacional y multicultural, y pocas veces me he sentido tan incómodo con la declaración de intenciones de un político. ¿Acaso el señor Kast propone restringir o condicionar el libre uso del dinero ganado legítimamente por extranjeros en Chile, como si este perteneciera a los “chilenos” y no a quienes lo ganan con esfuerzo y honestidad?

¿Está sugiriendo, acaso, que los trabajadores migrantes no tienen pleno derecho sobre su salario? ¿Que deben justificar qué hacen con él, como si fueran ciudadanos de segunda categoría?

El candidato propone controlar las remesas como forma legítima de “proteger” a los chilenos. Con esa lógica, despoja a miles de personas de su dignidad y autonomía, tratando de apropiarse simbólicamente del bien más líquido que poseen: su salario. Esas remesas probablemente tienen fines urgentes: aliviar la pobreza, curar enfermedades o sostener a familias necesitadas.

Lejos de una política seria y responsable, esta propuesta parece más bien una expresión de populismo clasista y excluyente, que estigmatiza al migrante y niega el principio básico de igualdad ante la ley. En lugar de fomentar el respeto y la convivencia, alimenta la sospecha y el resentimiento.

La economía, la dignidad y la solidaridad no se pueden reducir a slogans denigrantes. Mucho menos en Chile, donde miles de personas contribuyen al desarrollo desde su legítima diversidad.

Aldo Arias Galano

Empresario chileno-suizo