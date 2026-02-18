Sistemas penitenciarios español y chileno

SEÑOR DIRECTOR:

Ante la crisis en Gendarmería se debería tener presente que el fin primordial del sistema penitenciario español (Ley Orgánica 1/1979, 26 de septiembre), a diferencia del chileno, es la reeducación y la reinserción social de los sentenciados como fin de la pena. Este trabajo se ejerce a través de dos instituciones diferentes pero dependientes de un mismo ministerio (Interior), lo que evita problemas de coordinación. La policía se hace cargo de la seguridad exterior y control (accesos, fugas, drones, lanzamientos de objetos, motines), traslados, investigación de delitos entre otros; y a las instituciones penitenciarias les corresponde el cumplimiento de las penas, siendo uno de sus ejes centrales el tratamiento orientado a la reinserción social (evaluación de riesgo, clasificación, intervención/tratamiento, educación, formación profesional, trabajo penitenciario, asistencia sanitaria, psicológica y social).

Con este sistema en España las fugas son pocas, la corrupción es muy baja y los internos reinciden mucho menos que en Chile al recuperar la libertad.

Mauricio Valdivia Devia

PhD. Tte. Crl. (R) de Carabineros