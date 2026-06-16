Una exhumación virtuosa a la reforma del sistema político

SEÑOR DIRECTOR:

Aunque la agenda del gobierno está, en los hechos, absorbida por la tramitación de la Reforma de Reconstrucción y Reactivación Económica, existen buenas razones para reinstalar el debate sobre la reforma al sistema político. Si la promesa del Presidente Kast es reencaminar nuestro país hacia el crecimiento y la prosperidad económica, la discusión respecto al rediseño institucional también es importante.

Las grandes corporaciones que buscan invertir en los países evalúan un conjunto de variables para salvaguardar sus intereses. Vale decir, consideran las legislaciones tributarias que sostienen la relación recaudatoria con el Estado, las autorizaciones y trámites burocráticos que fijan las condiciones regulatorias para los privados y, las reglas del juego que labran las fronteras de la política en una democracia. Sobre esto último, sistemas políticos estables que incentiven la gobernabilidad es un factor clave para atraer proyectos de inversión. Una oportunidad bien aprovechada por el gobierno de turno es continuar, hasta su despacho del Congreso, la avanzada tramitación del proyecto presentado por el Presidente Boric. Dentro de este cuadro, el gobierno tiene una oportunidad virtuosa.

Hernán Campos P.

Académico Ciencia Política UDP