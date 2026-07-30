SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Uso de la IA en tribunales

    Por 
    Cartas al director
    28 Mayo 2026 Fachada Palacio de Tribunales, Corte Suprema, Foto: Andres Perez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    El ingreso de 38.477 escritos en tribunales reveló que la justicia no está lista para la litigación con uso de Inteligencia Artificial (IA). El Comité de Jueces Civiles de Santiago, describe una carga masiva de desarchivos y renuncias mediante un bot. Así, vemos que la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial fue diseñada para una litigación caso por caso, no para operaciones de cobranza, renuncias masivas o movimientos automatizados de carteras.

    La Corte Suprema debe impulsar un reglamento de automatización para tramitar causas y luego, en el Congreso, se podrían realizar otras reformas. Se debería establecer la automatización solo si es declarada, trazable, proporcional y no afecta el acceso al sistema. Todo escrito generado debe identificar al abogado responsable y el sistema empleado para la tramitación. Así, el Poder Judicial debería permitir que bancos, organismos públicos y grandes estudios jurídicos operen con autorización y autenticación reforzada. La idea es operar con límites, aceptando a la IA como una herramienta útil que, inevitablemente, seguirá siendo usada.

    Aldo Manuel Herrera

    Investigador Instituto Libertad

    Más sobre:TribunalesPoder JudicialAutomatización

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra de Salud reconoce deuda con la primera infancia: “Hemos fallado”

    Boric apuesta, hasta ahora, por rol prescindente en la elección interna del FA

    Hospitales subterráneos: los planes de preparación de Polonia ante una crisis o un conflicto bélico

    La Moneda pone la mira en la Carta Fundamental: la otra reforma constitucional de Arrau para crear un nuevo estado de excepción

    Partidos oficialistas profundizan enredo en el relato de La Moneda y entran en nueva pugna interna

    La incomodidad del gobierno ante la presión por fijar una postura con al proyecto “Escucha su Corazón”

    Lo más leído

    1.
    Precios de la vivienda

    Precios de la vivienda

    2.
    El diseño del SAE

    El diseño del SAE

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Boric apuesta, hasta ahora, por rol prescindente en la elección interna del FA
    Chile

    Boric apuesta, hasta ahora, por rol prescindente en la elección interna del FA

    La incomodidad del gobierno ante la presión por fijar una postura con al proyecto “Escucha su Corazón”

    Partidos oficialistas profundizan enredo en el relato de La Moneda y entran en nueva pugna interna

    Anglo American mejora sus resultados en Chile impulsados por mayor precio del cobre
    Negocios

    Anglo American mejora sus resultados en Chile impulsados por mayor precio del cobre

    Presidente de Codelco, Bernardo Fontaine, le cierra la puerta a la entrada de privados a la propiedad de la estatal

    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra críticas de ministros y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago
    Tendencias

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz
    El Deportivo

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    Misterio Vozinha: el inesperado retraso de la llegada del arquero estrella del Mundial que inquieta a Colo Colo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Foo Fighters regresa a Chile en 2027 y U2 también alista visita al país
    Cultura y entretención

    Foo Fighters regresa a Chile en 2027 y U2 también alista visita al país

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”

    Laura Chivite, escritora española: “Cada vez hay más figuras maternas alternativas y familias no normativas”

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota
    Mundo

    EE.UU. vincula a Irán a ciberataque contra más de 30 sistemas de agua en Minnesota

    Hospitales subterráneos: los planes de preparación de Polonia ante una crisis o un conflicto bélico

    Estados Unidos sospecha que Irán pudo estar tras el ciberataque a los sistemas de agua de Minnesota

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo