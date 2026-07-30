Uso de la IA en tribunales

SEÑOR DIRECTOR:

El ingreso de 38.477 escritos en tribunales reveló que la justicia no está lista para la litigación con uso de Inteligencia Artificial (IA). El Comité de Jueces Civiles de Santiago, describe una carga masiva de desarchivos y renuncias mediante un bot. Así, vemos que la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial fue diseñada para una litigación caso por caso, no para operaciones de cobranza, renuncias masivas o movimientos automatizados de carteras.

La Corte Suprema debe impulsar un reglamento de automatización para tramitar causas y luego, en el Congreso, se podrían realizar otras reformas. Se debería establecer la automatización solo si es declarada, trazable, proporcional y no afecta el acceso al sistema. Todo escrito generado debe identificar al abogado responsable y el sistema empleado para la tramitación. Así, el Poder Judicial debería permitir que bancos, organismos públicos y grandes estudios jurídicos operen con autorización y autenticación reforzada. La idea es operar con límites, aceptando a la IA como una herramienta útil que, inevitablemente, seguirá siendo usada.

Aldo Manuel Herrera

Investigador Instituto Libertad