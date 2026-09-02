SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Vapeadores: una omisión inaceptable

    Por 
    Cartas al director
    Los peligros de los vapeadores, la popular “alternativa” a los cigarros que comenzó a ser regulada en Chile

    SEÑOR DIRECTOR:

    Recientemente se han difundido los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) que son alarmantes: uno de cada tres adolescentes de 13 a 15 años en Chile ha vapeado alguna vez y un 14,8% consumió vapeadores con nicotina durante el mes previo a la encuesta. Las niñas tienen una prevalencia superior a la de los niños (15,3% vs. 13%), lo que es indicativo de la estrategia deliberada de la industria tabacalera, sobre todo en lo que hace a la oferta de productos con saborizantes atractivos para ellas.

    Esta cifra, poco sorprendente si consideramos los resultados de las últimas encuestas escolares del Senda, revela una indolencia incomprensible por parte de las autoridades. El consumo de estos productos es nocivo para la salud y, en buena parte de los casos, resulta más adictivo que el de los cigarrillos convencionales. Su consumo por parte de niños y niñas puede tener consecuencias permanentes en su desarrollo y convertirlos en adictos de por vida.

    Estos productos tienen hoy la misma carga impositiva que la leche o el pollo, es decir, sólo se les cobra el IVA. Es decir que los costos sociales que su consumo tiene, no es cubierto por impuestos correctivos, que no solo aportarían recursos al Fisco sino que también reducirían el consumo de estos productos, especialmente en jóvenes.

    Informar sobre los riesgos de estos productos y prohibir su venta a menores son medidas necesarias, pero los impuestos correctivos son los que tienen la mayor costo-efectividad, para controlar consumos de este tipo. En Chile, hasta ahora, se ha renunciado a esta posibilidad.

    Gravar los vapeadores no es una medida meramente recaudatoria: es prevención para hoy y para evitar que, en el futuro, tengamos una generación que enferme a causa de estos productos.

    Begoña Yarza

    Directora Instituto Nacional del Tórax

    Guillermo Paraje

    Académico UAI

    José Miguel Bernucci

    Prevención FALP

    Más sobre:EncuestaAutoridadesJóvenesRiesgos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior

    Cabecillas de Dispensario Nacional y MA Botanics quedan en prisión preventiva tras dos semanas de formalización

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares

    Corte Suprema debuta con pleno para escuchar alegatos de jueces que arriesgan la expulsión por viajar con licencia

    Lanza internacional y con redes en la zona sur de la Región Metropolitana: el prontuario que arrastra el Indio Juan

    Lo más leído

    1.
    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    El último matinal de Felipe Camiroaga: su actitud retraída y las palabras finales

    2.
    Corte de Iquique le da la razón a Gendarmería y revoca decisión que bloqueó el traslado del clan Chen a cárcel La Laguna

    Corte de Iquique le da la razón a Gendarmería y revoca decisión que bloqueó el traslado del clan Chen a cárcel La Laguna

    3.
    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    Desfile estilo Parada Militar y La Moneda de verde: Carabineros afina detalles para celebrar en grande su centenario

    4.
    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    Republicanos asumen línea defensiva antifestivos y dejan fuera de juego intento de feriado para este 17 de septiembre

    5.
    Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas

    Hacienda pide renuncia a directora nacional de Aduanas

    6.
    Persona muere en estación Pajaritos del Metro al traspasar línea amarilla del andén y ser golpeada por tren

    Persona muere en estación Pajaritos del Metro al traspasar línea amarilla del andén y ser golpeada por tren

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    5 juegos recomendados para gamers

    5 juegos recomendados para gamers

    Servicios

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    Anuncian nuevo Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cuándo será el evento?

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior
    Chile

    El sentido de ser universidad: exrectores debaten sobre IA, humanidades y el futuro de la educación superior

    Cabecillas de Dispensario Nacional y MA Botanics quedan en prisión preventiva tras dos semanas de formalización

    Corte Suprema debuta con pleno para escuchar alegatos de jueces que arriesgan la expulsión por viajar con licencia

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios
    Negocios

    Reforma al mercado de capitales: cómo va a operar el fondo con garantía estatal para financiar créditos hipotecarios

    Permisos de edificación: tiempo de tramitación disminuye a la mitad en el primer semestre y aumentan las aprobaciones

    Despidos por necesidad de la empresa caen en el primer semestre por primera vez en 5 años, pero expertos llaman a la cautela

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”
    Tendencias

    Sentir una presencia, ver fantasmas o tener un déjà vu: qué reveló un estudio sobre estas experiencias “inquietantes”

    El consumidor chileno se digitaliza, pero no abandona lo tradicional: las nuevas tendencias que están cambiando la panadería

    En qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia hoy por el nuevo sistema frontal

    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción
    El Deportivo

    Coquimbo Unido se empieza a poner al día con una agónica victoria sobre Universidad de Concepción

    Chile XV se impone con claridad a Paraguay y definirá ante Argentina XV el título del Americas Rugby Championship

    “Cada acción tiene su consecuencia”: en la U celebran el castigo a Javier Correa

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion
    Tecnología

    Lenovo renueva su oferta gamer de entrada con los nuevos portátiles LOQ Essential y monitores Legion

    IFA 2026: Sonos presenta Beam Ultra, Ace Ultra y un nuevo sistema operativo

    5 juegos recomendados para gamers

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026
    Cultura y entretención

    Documental de Pulp y Denominación de Origen se exhibirán en Mubi Fest 2026

    De casi no ver la luz a sorpresa de 2026: la trastienda de Coyote vs. Acme según sus creadores

    Como Bad Bunny y Karol G lograron imponerse en la demanda de derechos de autor del ritmo del reggaetón

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares
    Mundo

    Trump afirma que el último ataque contra Irán fue “duro” y destruyó nuevos equipos militares

    Escándalo por supuestos vínculos entre poderoso juez y banquero preso introduce más incertidumbre a campaña presidencial en Brasil

    Subsecretaria de Diplomacia de EE.UU. dice que su visita al Foro de Madrid tiene como objetivo avanzar en “las prioridades estadounidenses para el hemisferio”

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?
    Paula

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?

    Hablemos de amor: amar lejos de casa

    Cumbre Guachaca 2026: lo mejor de la gastronomía chilena