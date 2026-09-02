Vapeadores: una omisión inaceptable

SEÑOR DIRECTOR:

Recientemente se han difundido los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ) que son alarmantes: uno de cada tres adolescentes de 13 a 15 años en Chile ha vapeado alguna vez y un 14,8% consumió vapeadores con nicotina durante el mes previo a la encuesta. Las niñas tienen una prevalencia superior a la de los niños (15,3% vs. 13%), lo que es indicativo de la estrategia deliberada de la industria tabacalera, sobre todo en lo que hace a la oferta de productos con saborizantes atractivos para ellas.

Esta cifra, poco sorprendente si consideramos los resultados de las últimas encuestas escolares del Senda, revela una indolencia incomprensible por parte de las autoridades. El consumo de estos productos es nocivo para la salud y, en buena parte de los casos, resulta más adictivo que el de los cigarrillos convencionales. Su consumo por parte de niños y niñas puede tener consecuencias permanentes en su desarrollo y convertirlos en adictos de por vida.

Estos productos tienen hoy la misma carga impositiva que la leche o el pollo, es decir, sólo se les cobra el IVA. Es decir que los costos sociales que su consumo tiene, no es cubierto por impuestos correctivos, que no solo aportarían recursos al Fisco sino que también reducirían el consumo de estos productos, especialmente en jóvenes.

Informar sobre los riesgos de estos productos y prohibir su venta a menores son medidas necesarias, pero los impuestos correctivos son los que tienen la mayor costo-efectividad, para controlar consumos de este tipo. En Chile, hasta ahora, se ha renunciado a esta posibilidad.

Gravar los vapeadores no es una medida meramente recaudatoria: es prevención para hoy y para evitar que, en el futuro, tengamos una generación que enferme a causa de estos productos.

Begoña Yarza

Directora Instituto Nacional del Tórax

Guillermo Paraje

Académico UAI

José Miguel Bernucci

Prevención FALP