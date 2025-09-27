¿Ya no importan las licencias médicas?

SEÑOR DIRECTOR:

En mayo de este año se hizo público, debido a las acciones de fiscalización de la Contraloría, el abuso que se hace de este importante instrumento de la seguridad social por parte de algunos trabajadores, perjudicando a los que verdaderamente lo requieren. Esta grave situación se viene arrastrando por décadas.

Una buena noticia es que este año se aprobó un proyecto de ley que provenía de la administración anterior, que aborda la fiscalización y sanciones por el mal uso de este instrumento.

Además, en julio el gobierno ingresó al Senado otra importante iniciativa -que complementa la anterior- que se hace cargo de deficiencias en la estructura del subsidio que incentivan el mal uso, y que también busca igualar las condiciones entre trabajadores del sector público y privado. Si bien urge tramitar este proyecto, agregando las mejoras necesarias, el gobierno le otorgó urgencia simple, y, además, la Comisión de Salud del Senado decidió priorizar otra materia en la próxima sesión: los proyectos que buscan obligar a restaurantes, oficinas, entre otros, a ofrecer gratuitamente agua potable a las personas. ¡Plop!

Soledad Hormazábal

Carolina Velasco