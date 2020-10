Arturo Valenzuela, académico y exfuncionario del Departamento de Estado: “No hay ninguna evidencia clara de una manipulación en elecciones o que peligre el voto por correo”

En una videoconferencia desde Estados Unidos, en el marco del ciclo Conversaciones LT para los suscriptores de La Tercera, el académico y exsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado durante el gobierno de Barack Obama, Arturo Valenzuela, afirmó que a diferencia de lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, en las que Donald Trump fue electo por “sorpresa” después que todas las encuestas daban la victoria a la demócrata Hillary Clinton, el próximo 3 de noviembre “no se va a dar una sorpresa, porque la clave es la participación electoral”.

Arturo Valenzuela y Juan Paulo Iglesias en Conversaciones LT.

A juicio del profesor chileno-estadounidense, tres grupos de votantes serán los que definirán los comicios. “(En 2016) muchos se confiaron y no fueron a votar porque como sabemos es difícil votar en EE.UU., ya que es un martes, no un feriado, ni día libre y la gente tiene que trabajar. Los que se confiaron fueron los afroamericanos que no tenían necesariamente el mismo entusiasmo por Hillary, que obviamente sí tuvieron por Obama, dos veces. Los sindicalistas del norte, muchos hombres blancos de empresas no votaron por una mujer. Esos factores hoy no existen y hay una tremenda movilización de la población afroamericana, por el Black Lives Matter, y la femenina en Estados Unidos, con el movimiento MeToo. La participación ahora es muy alta y es por ello que Trump y el Partido Republicano están tan desesperadamente viendo cómo pueden descalificar la elección”, dijo Valenzuela.

Ante los rumores de posible fraude electoral esparcidos por Trump, “no hay ninguna evidencia clara de que hay un proceso de manipulación de las elecciones o que peligre el voto por correo”, aclaró Valenzuela, que contó su experiencia electoral en Estados Unidos. A menos de un mes para la votación, el exfuncionario del departamento de Estado dijoque ya recibió la cédula en el distrito de Columbia con la que puede votar desde mañana. Para esto, explicó, puede enviar la papeleta por correo o ir a un centro de votación a 10 minutos caminando de su casa, donde debe firmar un documento. Esto, indicó el académico, hace difícil manipular el voto, ya que“es imposible que dos personas puedan firmar una cédula porque queda registrado”.

Al ser consultado sobre su relación con el exvicepresidente de Barack Obama y candidato demócrata, Joe Biden, el experto señaló: “Después de la elección de George W. Bush, un colega me invitó a ser parte de los asesores de Biden. También fui su secretario durante el período de Obama. Biden viajó por América Latina en el segundo gobierno de Obama y fue clave para la aprobación del paquete económico a Centroamérica. Lo admiro mucho y no me cabe duda que será un gran Presidente, que tiene que poner marcha atrás todo lo que hizo el gobierno actual”.

Además, tras ser consultado por el editor de Opinión de La Tercera, Juan Paulo Iglesias, sobre el “giro a la izquierda del Partido Demócrata”, Valenzuela sostuvo que siempre “existieron vertientes de muy izquierda. Bernie Sanders no se identifica como miembro demócrata, sino socialista democrático que captó el entusiasmo de los jóvenes, pero Biden ha demostrado ser de centro”.

Sobre el polémico primer debate entre el Presidente republicano y Joe Biden, el académico defiende que el episodio “dejó muy mal parado a Trump”. “Intentó demostrar que es un buen líder e hizo un papelón, porque parecía una persona que no escucha ni dialoga. El debate de los Vicepresidentes fue mucho mas suave, cordial y profesional”, afirmó.

“¿Cuánto puede afectar el contagio de Trump?”, fue la pregunta que el docente aclaró, diciendo que a una parte de los estadounidenses les dará “pena el contagio” con Covid-19, pero la Casa Blanca "tampoco ha sido transparente y los contagios demuestran que serían a causa de irresponsabilidad sobre ‘por qué no se cuidó más’”.

Por el momento, la polarización de los estadounidenses parece ser total de cara a las elecciones. “No es una polarización 50-50, sino 30 y los demás divididos. Es un país que cambió completamente con generaciones nuevas y un contexto más amplio”, concluyó Valenzuela.