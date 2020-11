Cinco comedias románticas para ver en el streaming

Cuatro bodas y un funeral

Es la primera película escrita por Curtis con Hugh Grant en su elenco (pronto verás que es una cara recurrente), y que lanzó al actor al estrellato internacional. Cuatro bodas y un funeral (1994) es una película sencilla, honesta y modesta. Charles (Grant) es un hombre que ha tenido muchas parejas, pero al parecer no se ha enamorado de verdad. Cuando conoce a Carrie (Andie MacDowell) en la primera boda de la película, se enamora inmediatamente. Aunque claro, como es una comedia romántica, ambos personajes van por diferentes caminos antes de encontrarse. Como la mayoría de las películas de Curtis, el protagonista tiene un grupo de amigos con una agenda propia, que funciona como un coro de la idea central: ¿Todos vamos a encontrar el amor de nuestra vida y casarnos con esa persona?

Ver en FOX Play.

Un lugar llamado Notting Hill

Todos hemos tenido algún amor platónico con un famoso. ¿Qué pasaría si se hiciera realidad? Notting Hill (1999) trae de nuevo a Hugh Grant como William Thatcher, un tímido dueño de una librería que se enamora de Anna Scott (Julia Roberts), la actriz más importante del momento. Esta película cumplió hace poco 20 años y sigue teniendo una de las mejores líneas de las romcoms: "Soy sólo una chica, delante de un chico, pidiéndole que la ame". Una invitación a que veamos al otro sin las etiquetas impuestas por el entorno y nos atrevamos a ser vulnerables frente a las personas que amamos.

Ver en HBO GO.

El diario de Bridget Jones

Bridget Jones (2001) es la heroína de comedia romántica más "normal" para cualquier mujer. No tiene una figura perfecta (y —como una parte de las mujeres— se atormenta por ello), tiene un trabajo normal pero no es una gran líder, le gusta salir con sus amigos (y carretear hasta tarde), y no tiende a elegir buenas parejas. Bridget inicia su camino soltera, se involucra con su jefe Daniel Cleaver (Hugh Grant), un hombre sexual y afectivamente irresponsable. Luego conoce a Mark Darcy (Colin Firth, haciendo una doble cita a Orgullo y prejuicio) que es perfecto en muchos aspectos, pero en otros definitivamente tiene que mejorar. Sin duda la mejor parte de la película es cuando Bridget se da cuenta de su valor y decide tomar un tiempo alejada del romance.

Ver en Netflix.

Love Actually

En esta película de navidad, con bastante nieve, se cuentan distintas historias de amor. Si bien existen varias tramas de amor romántico (incluyendo una con el primer ministro de Reino Unido interpretado por Hugh Grant) convengamos que las historias más interesantes tienen que ver con la familia (un padre que guía a su hijastro en la conquista de una chica), en la amistad (un rockero alicaído que adora a su mánager) o en un amor que se acaba (la historia de un matrimonio en crisis). La película de 2003 tiene un elenco extenso (con lo mejor de Reino Unido), no obstante cada personaje está desarrollado de manera precisa y cada historia tiene una particularidad propia. Cabe mencionar que tras Love Actually se desarrolló un formato (no muy exitoso) para otras películas relacionadas con una festividad como Día de los Enamorados, Año Nuevo y Día de las madres.

Ver en Netflix.

About time

¿Qué tal si viajar en el tiempo no fuese algo tan dramático? Solo un inglés podría haberlo pensado. Cuando Tim cumple 21 años, su padre le revela que los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo (en realidad, solo al pasado). Tim comienza a utilizar su habilidad para mejorar su vida romántica, evitando tropiezos y generando más aciertos. La película reflexiona sobre la importancia del momento preciso (el "timing") en que se generan las relaciones que cambian la vida. A pesar de que empieza como una comedia romántica, me gustaría decir que se vuelve una historia de amor. Tim no solo lidia con su relación romántica, también con la relación con su hermana y su padre.

Ver en Netflix.