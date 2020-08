Who Are You: el último álbum de Keith Moon con The Who

El 17 de septiembre de 1967, The Who se presentó en The Smothers Brothers Comedy Hour, un programa de televisión estadounidense que recibió en su set a grupos como Cream, The Doors, Jefferson Airplane y Simon and Garfunkel, entre una lista extensa.

Sólo tres meses antes —y a menos de un año de haber publicado su segundo álbum, titulado A Quick One (1966)—, la agrupación dirigida por Pete Townshend tocó en el Monterey Pop Festival, un evento que reunió a artistas como Grateful Dead, Jimi Hendrix Experience, Janis Joplin y The Mamas and the Papas.

La banda inició su espectáculo con "I Can See For Miles", un título que fue publicado como parte de The Who Sell Out en diciembre de ese mismo año. Apenas terminó la canción, el presentador se acercó a Keith Moon para devolverle un platillo que cayó de la plataforma de su batería, luego de que este lo golpeara muy fuerte. Después de presentarlos ante la audiencia —con una serie de chistes que parecieron no agradarles—, la banda continuó con "My Generation".

El movimiento de los músicos se intensificó de manera progresiva. Hasta el punto en que Townshend incrustó su guitarra en un amplificador, para después azotarla varias veces contra el piso. Por su parte, Moon pateaba los implementos de su batería, para luego detonar un explosivo al interior de uno de sus bombos y provocar un estallido que dio fin a uno de los shows más memorables en la historia de la televisión.

Si bien, esa complicidad autodestructiva se convirtió en un sello característico de sus conciertos—el cual influenció a que Hendrix incendiara su Fender Stratocaster en el Monterey Pop Festival—, también marcó el desarrollo de una realidad excéntrica, de la cual sólo la mitad de sus integrantes pudo escapar.

La banda publicó The Who By Numbers en octubre de 1975. A diferencia de Who's Next (1971) y Quadrophenia (1973) —los cuales habían innovado con el uso de sintetizadores en el género musical—, la séptima entrega de los británicos presentó un sonido desanimado, en el que las temáticas de sus letras se centraron en las adicciones de Pete Townshend, a quien Roger Daltrey cedió el micrófono para cantar "However Much I Booze". Durante la gira del álbum, el guitarrista fue diagnosticado con tinnitus, una enfermedad a los oídos que genera ruidos internos en las personas que la padecen.

En aquella época, Keith Moon era conocido en los medios como "Moon The Loon" ("Moon, el chiflado"), debido a su gusto por insertar dinamita en los baños de los hoteles en donde hospedaba, una costumbre que mantuvo por casi una década, al igual que el consumo de drogas. Esta provocación a su organismo generó que se desmayara durante un concierto en el Cow Palace de San Francisco en 1973 tras adquirir tranquilizantes para caballos, según informó la revista Rolling Stone en su edición del 14 de julio de 1979.

El cansancio llevó a que los músicos tomaran un receso de las giras en 1976 —instancia en la cual Pete Townshend y Ronnie Lane (bajista de Small Faces) trabajaron en Rough Mix (1977)—, para luego volver al estudio dos años después y trabajar en su octavo disco de estudio.

Durante las grabaciones de Who Are You (1978), la salud de Keith Moon se deterioró con sus adicciones, situación que dificultó que tocara la batería en "Music Must Change", canción a la que finalmente sólo se añadió el sonido de sus platillos.

Asimismo, en la portada del álbum se puede ver que el baterista es el único sentado en una silla con su respaldo hacia adelante, el cual dice "not be taken away" ("no quitar"). Esta fue una decisión estética para ocultar la obesidad del músico.

A pesar de los inconvenientes, la banda publicó el álbum el 18 de agosto, mientras que el cuerpo de Moon The Loon fue encontrado el 7 de septiembre en un departamento de Mayfair, el cual arrendó para asistir al preestreno de la película The Buddy Holly Story (1978) junto a Paul McCartney. Cass Elliot de The Mamas & the Papas había fallecido cuatro años antes en la misma residencia y con la misma edad que el baterista (32). Según Tony Fletcher en Moon: The Life and Death of a Rock Legend (1999), se encontraron en su estómago más de treinta pastillas de Clometiazol, un sedante para combatir el alcoholismo.

A diferencia de los discos anteriores, la energía del baterista en la época de Who Are You decayó de manera progresiva, lo que no evitó que el álbum se posicionara en el segundo lugar de la lista Billboard 200 en Estados Unidos.