Disney+ estrenará The Rise of Skywalker en mayo

El círculo está completo. La saga de Star Wars al completo estará disponible en Disney+, a partir del próximo lunes 4 de mayo, con el estreno de The Rise of Skywalker (2019), la parte IX y final de la historia. La fecha coincide con la efeméride del “Día de Star Wars”, debido al juego de palabras en inglés, “May the Fourth” / “May the force”.

En rigor, la cinta dirigida por J.J Abrams no estaría disponible en la plataforma sino hasta julio. Pero con este anuncio compartido en las redes sociales de Star Wars, el día dedicado a la célebre saga espacial tendrá su celebración con todas las películas en línea, lo que permitirá a sus fanáticos disfrutar una maratón del universo ideado por George Lucas a fines de la década de los setentas.

Pero no se acaba ahí. Según detalló Rolling Stone, además se espera el estreno de ocho episodios de la docuserie Disney Gallery: The Mandalorian, así como el final de la serie de la serie animada, Star Wars: The Clone Wars .

Además, Disney+ compartirá un nuevo arte conceptual para todos sus títulos de Star Wars durante la semana, presentando nuevos trabajos de artistas como Ralph McQuarrie y Doug Chiang, diseñador de producción ganador del Oscar .