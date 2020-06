Studio Ghibli confirma su nueva película: Aya and The Witch

La pandemia de coronavirus puso en pausa la industria cinematográfica y televisiva, pero no del todo. Mientras Misión Imposible anunció que en septiembre de 2020 retomarán el rodaje de su séptima entrega, desde Studio Ghibli dieron a conocer que su siguiente producción será Aya And The Witch.

Basada en el libro infantil Earwig And The Witch -escrito por Diana Wynne Jones-, tiene como guionista al hombre tras Howl’s Moving Castle, y fue dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki, Gorō.

Según informa NME, Aya And The Witch marcará una diferencia en cuanto al estilo que caracteriza a Studio Ghibli, ya que fue realizada con animación digital.

El anuncio fue hecho por NHK Enterprises, quienes agregaron que la película será estrenada en Japón a finales de este año.

La historia para niños escrita por Diana Wynne Jones, se centra en Earwig, una niña huérfana que es adoptada por una mujer llamada Bella Yaga, quien resulta ser una bruja. Con la ayuda de un gato que habla, la pequeña Earwig intenta sobrevivir y escapar de su madre adoptiva.

Toshio Suzuki, co-fundador y productor de Studio Ghibli, dijo en un comunicado: “Tras el coronavirus ¿Cómo cambia el mundo? Esa es la mayor preocupación para muchas personas ahora. Ni siquiera la industria del cine y la televisión pueden evitarlo. ¿Puede irle bien a Aya and the Witch? Pensé en eso muchas veces mientras veía las escenas de los primeros borradores. Luego me di cuenta que la gran característica de la cinta es la sabiduría de Aya. Si tenemos sabiduría, podemos superar lo que sea en esta era. Cuando pensé eso, me sentí aliviado”, dijo Suzuki.

El plan original era estrenar Aya And The Witch en el Festival de Cine de Cannes 2020, evento cancelado en el marco de la pandemia.