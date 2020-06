My Darling Vivian: el documental que retrata el primer matrimonio de Johnny Cash

El abuso de drogas por parte de Johnny Cash -entre barbitúricos y anfetaminas- es de conocimiento general. Así como también la historia de amor entre Johnny Cash y June Carter, quien es considerada la mujer que lo salvó de aquel espiral de adicciones y depresión.

Una historia recreada por Joaquin Phoenix y Reese Whiterspoon en la cinta Walk the Line (2005), que da a Vivian Liberto -interpretada por Ginnifer Goodwin-, su primera esposa, un papel más bien secundario, casi antagónico, en la carrera y vida personal de Cash.

Matt Riddlehoover y Dustin Tittle (nieto de Cash y Liberto) dirigieron y produjeron un documental que intenta cambiar la visión que el mundo tiene de aquella mujer: My Darling Vivian.

Presentado por Amazon Prime en el Festival de cine de South by Southwest en abril de 2020, fue configurado en base al testimonio de las hijas de Vivian y Johnny -Tara, Cindy, Kathy y Rosanne-, las cartas que Cash envió a Vivian, videos caseros y fotografías inéditas.

Vivian tenía 18 años cuando comenzó el intercambio de cartas con Cash cuando este era parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fue enviado a Alemania. Tenía apenas 22 años cuando se casaron a su regreso.

“El documental My Darling Vivian intenta salvar la reputación de una mujer que se considera mal interpretada y empujada hacia la oscuridad (...). Este podría ser el retrato cinematográfico más comprensivo de Liberto, pero la ausencia de su propia voz aún se siente dolorosamente”, escribió The New York Times en su review.

Las hijas del matrimonio Cash-Liberto, recuerdan la crianza de su madre en ausencia del músico, desmienten que June Carter haya tomado el rol de ‘madre’ en su crecimiento, y relatan la fortaleza de su madre al enfrentar serpientes al interior de su casa y amenazas del Ku Klux Klan.

My Darling Vivian, documental dirigido por Matt Riddlehoover sobre la vida de Vivian Liberto, está disponible para arriendo y compra digital en Amazon, por ahora, solo en Estados Unidos.