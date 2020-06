El Presidente: la turbulenta historia del actual éxito del streaming

Sergio Jadue se impuso en las elecciones de la ANFP un 7 de enero de 2011. Y se fue del país, con destino Miami como testigo protegido del FBI, casi cinco años después, un 17 de noviembre de 2015. Toda una trama que alimentó la serie El presidente, estrenada el 5 de junio y hoy convertida en éxito del streaming a través de Amazon.

Pero si la propia historia de Jadue está repleta de giros y vuelcos, la trastienda de cómo se armó el proyecto televisivo también está salpicada de cambios, renuncias, fricciones y variantes que fueron alterando la historia inicial.

Bajo la batuta del argentino Armando Bó, el guionista argentino ganador de un Oscar por Birdman, la serie adoptó la forma de una sátira que se mueve con libertad por todo lo que rodeó el caso real.

"Hay gente que puede ser un director y hay gente que es un autor. Cuando alguien se considera como un autor, quiere que tenga su firma. Armando está en absolutamente todo, es muy perfeccionista y muy intuitivo, como 'esto tal vez no va por acá, no sé por dónde va, pero por acá no va'. Si otra persona hubiera sido el showrunner, obviamente hubiera sido otra serie, no sé cómo, no sé si mejor o peor, digo diferente", dice Mariana Levy, guionista argentina que trabaja estrechamente con el realizador y que estuvo tras los ocho episodios de El presidente.

Eso sí, antes de que llegara el cineasta argentino junto a su equipo, en octubre de 2018, a cinco meses del inicio del rodaje, era una serie distinta. Ya existía la idea, pero era otra. Contaba con Amazon como plataforma, así como también con las productoras Gaumont (Narcos), la argentina Kapow y la chilena Fábula, donde se originó el proyecto dos años antes. Pero el enfoque era diferente y la apuesta buscaba un director de renombre internacional.

"Había algo del tono, pero Armando le dio una vuelta importante a este tono más irónico, tomando ciertas licencias para con la historia real", indica el director de fotografía Javier Juliá (Relatos salvajes), que leyó algunos guiones que realizó el equipo original.

"Harris (la agente del FBI) no trabajaba en la Conmebol, aparecía más de afuera, sin su punto de vista propio, diciéndole a Jadue que tenía que colaborar. Nené (la esposa de Jadue) tampoco tenía punto de vista. La historia estaba mucho más centrada en Jadue y en Chile, era menos internacional. Había mucho más Copa América", agrega Levy, detallando que parte de los cambios que hicieron fue mover del capítulo dos al seis la detención de la plana mayor de la Conmebol en Zúrich. "Son cosas normales de una reescritura de una serie", indica.

Cuatro años antes de su estreno, El presidente nació de una idea del periodista y guionista Rodrigo Fluxá presentada a Fábula a mediados de 2016, basada en la crónica Jadue en caída libre, de revista Sábado. "Ellos tuvieron el buen ojo de verle potencial internacional a la historia. El buen ojo y el músculo. A fines de ese año nos ganamos un Corfo de desarrollo y antes de un año ya estábamos sentados, escribiendo los capítulos para Amazon. Fue todo muy rápido", relata Fluxá.

La idea calzaba con la aspiración de la productora de Pablo y Juan de Dios Larraín de volver a hacer series, luego de su debut con Prófugos (HBO) en 2011.

Primero Luis Barrales y luego los argentinos Martin Méndez y Javier Rozenwasser, incluidos por la adición de Kapow al proyecto, trabajaron juntos durante más de un año la historia de Jadue. En ese momento se realizaron definiciones claves, como que Julio Grondona sería el narrador de los ocho episodios. Una determinación, señalan cercanos al proyecto, que vino de una idea de Pablo Larraín, por un tiempo considerado como el director de la serie. De hecho, distintos consultados citan la llegada de Bó como una causa de que el cineasta de Jackie desistió de concretar su participación a la cabeza de El presidente.

Otro cercano al proceso reconoce que la propuesta que existía previo a la llegada del realizador argentino tenía humor, porque "para construir algo verosímil te tenías que correr un poco del tono solemne. Bó eso lo explotó, lo llevó al límite, y se pasó un poco quizás", señala.

"Yo lo había reporteado bastante tiempo, había hablado con amigos de él y en general encontraba que los hitos de la historia real eran tan impresionantes, que no eran necesarias las caricaturas. Con Luis siempre nos interesó también el test moral que suponía Jadue; pese a que ya había ocurrido lo de Zúrich, los chilenos en general elegimos mirar para el lado, porque la selección ganaba", señala Fluxá. "Estuvimos escribiendo, con revisiones de Amazon, casi un año, a la espera de un director. A fines del 2018 nos dicen que Bó se sumaba. Y fue como: bueno, se ganó un Oscar, ¿qué tan terrible puede ser", recuerda Fluxá.

Un momento clave se vivió en noviembre de 2018, pocas semanas después que Bó fuera presentado ante el equipo en Fábula. En Buenos Aires se reunieron con él y los guionistas originales del proyecto. "Era imposible trabajar con esa persona", dice Fluxá en referencia a Bó. Luego sigue: "Y la serie que iba a salir de ahí no era algo en lo que me interesara trabajar. Barrales volvió conmigo y entiendo que los guionistas argentinos se bajaron poco después".

Con esa salida, la serie siguió su proceso con Bó, Mariana Levy y su equipo. La Tercera intentó concretar una entrevista con Bó, pero no recibió respuestas.

Varias personas consultadas coinciden en la actuación de Andrés Parra como lo más destacado. El colombiano, señala un intérprete, "ya venía preparado, no estaba armando al personaje mientras hacíamos las escenas".

"A mí el acento chileno me parece el acento más difícil que hay, es imposible. Cuando me dijeron que un colombiano a hacer a un chileno, fue como: ¿neta? Y luego conocí a Andrés y hablaba más chileno que todos los chilenos con los que estaba trabajando. Paulina Gaitán sí lo tenía que tener reforzado constantemente", dice Natalia Beristáin, directora mexicana de Luis Miguel, la serie, quien realizó el capítulo cinco y seis de El presidente.

A su llegada, ya se habían hecho definiciones cruciales, como que los dirigentes de la Conmebol serían interpretados por chilenos -muchos sin acento- o la construcción de los personajes de la agente del FBI y la esposa de Jadue. "Me acuerdo de leer el personaje de Karla Souza y decir, el personaje está escrito como un hombre. Lo que pasa es que quieren poner a una mujer, lo que no es poca cosa y me parece importante, hace cinco años ni siquiera se lo habrían preguntado", comenta Beristáin.

En general, "difícil" es un término que los implicados coinciden para definir el proceso de El presidente. Parte de esa complejidad tenía que ver con la envergadura de la serie y con que se trabajó con dos equipos que se alternaron cada dos episodios, algo inédito en el ámbito nacional. Y casi nadie había trabajado con el director argentino que terminó a cargo del proyecto, definido como "caótico" por algunos involucrados.

"Siempre trabajar con un nuevo director es complejo. Armando está todo el rato buscando, pensando en qué quiere. Es difícil llegar a un solo criterio hasta que te encuentras ya en una prueba de vestuario con muchas alternativas y viajando con él en esto", recuerda Muriel Parra, diseñadora de vestuario de Una mujer fantástica y parte de El presidente.

La segunda temporada hoy está en desarrollo. Por mientras, “alivio” y “sensaciones contradictorias” es algo que se repite en quienes la realizaron y le dieron vida.