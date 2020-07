Mondo Cane: el día que Mike Patton compartió escenario con Ennio Morricone

Hace 2 horas

Fue en 2013, cuando el líder de Faith no More se presentó en nuestro país en el marco de una gira donde tributaba a la música italiana. Esa noche, abrió los fuegos la orquesta de Ennio Morricone. Ambos no se conocían y fueron presentados en el hotel la noche previa.