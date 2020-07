Naya Rivera, la estrella de Glee de 33 años, fue encontrada muerta

Según reporta Rolling Stone, la actriz Naya Rivera, conocida por interpretar a Santana Lopez en la popular serie Glee, fue encontrada sin vida este lunes 13 de julio. Tenía 33 años.

Rivera llevaba desaparecida cinco días en un lago cercano a Los Angeles. Su búsqueda comenzó oficialmente el miércoles 8 de julio tras un paseo en bote junto a su hijo de cuatro años en el Lago Piru en Ventura County’s Los Padres National Forest.

Naya comenzó el paseo en bote junto a su hijo -Josey Hollis Dorsey- alrededor de las 13 horas del miércoles. Aproximadamente tres horas después, Josey fue hallado durmiendo el bote por parte de otra persona que paseaba en el lago.

Según el reporte de oficiales, Josey estaba ileso y usando un chaleco salvavidas, mientras que otro chaleco salvavidas de tamaño adulto fue encontrado al interior del bote.

La semana pasada, el vocero de Ventura County dijo: “No hay evidencia de negligencia en este punto” y que “esto bien podría ser un caso de ahogo”. Durante la semana se realizaron labores de búsquedas en el lago y sus cercanías.

Naya Rivera nació el 12 de enero de 1987 en Santa Clarita, California. Comenzó su carrera como actriz a temprana edad, participando a los 4 años en una sitcom con Eddie Murphy, The Royal Family.

A lo largo de su juventud actuó en roles menores en series como Family Matters, The Fresh Prince of Bel-Air, Baywatch y Smart Guy. A medida que creció, fue parte también de The Bernie Mac Show, The Master of Disguise, CSI: Miami y 8 Simple Rules.

Pero sin lugar a dudas su rol más conocido es el de Santana Lopez en la serie musical Glee, creada por Ryan Murphy.

Esta es la tercera tragedia que golpea al equipo tras la ficción de Fox estrenada en 2009. En 2013 Cory Monteith (Finn) se suicidó y en 2018 ocurrió lo mismo con Mark Salling (Puck).