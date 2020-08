Realizadores de Los Soprano y Goodfellas preparan serie sobre la mafia en Estados Unidos

Producida por Showtime e Imagine Television Studios, una nueva serie sobre la historia de la mafia en Estados Unidos llegará a las pantallas.

Según reporta Deadline, Terence Winter -productor de Los Soprano- es el creador junto a Nicholas Pileggi -guionista de Goodfellas-, y Brian Grazer -Empire-.

Aún sin un título oficial, la producción será una cronología del crimen organizado en Norteamérica, narrada a través de los ojos de la primera gran familia mafiosa.

Goodfellas

Nicholas Pileggi es la gran mente tras el proyecto a partir de sus años como periodista, en los que escribió Wiseguy: Life In a Mafia Family y Casino: Love and Honor in Las Vegas, las que fueron adaptadas por Martin Scorsese como Goodfellas y Casino, respectivamente.

Es más, Pileggi co-escribió los guiones para dichas cintas y fue el productor ejecutivo de The Irishman (2019), el más reciente filme de Scorsese.

The Wolf of Wall Street

Terence Winter, en tanto, además de producir Los Soprano, fue creador y productor ejecutivo de Boardwalk Empire y Vynil, y escribió el guión de El lobo de Wall Street -por el que fue nominado al Oscar-.

Por su parte, Brian Grazer -además de Empire- trabaja como productor ejecutivo de la segunda temporada de Wu-Tang: An American Saga para Hulu y la docuserie SuperVillain: The Rise and Fall of Tekashi 6ix9ine para Showtime.