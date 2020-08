Whitney Houston a la pantalla: la cantante tendrá su biopic autorizada

Hace 1 hora

La producción llamada I Wanna Dance With Somebody, cuenta con el apoyo de la familia de la artista y tendrá en la dirección a Stella Meghie y el guión del autor de Bohemian Rhapsody, Anthony McCarten. Aún no hay detalles de la trama ni de la actriz que tomará el rol de la cantante fallecida en 2012.