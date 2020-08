Disney+: lo más fuerte y lo más débil del gigante que llega a Chile

Definido como el arquitecto de la era moderna de Disney, Bob Iger anticipaba el último giro de la empresa en septiembre de 2018.

“Estoy impresionado con lo que han logrado en Netflix y Amazon. Pero ninguno de ellos es Disney o Marvel. O Pixar. O Star Wars o National Geographic o FX o Searchlight o Avatar”, señalaba a The Hollywood Reporter el hoy ex CEO de la compañía. Dos años después, Disney+ alista para noviembre su desembarco en Latinoamérica y festeja 60,5 millones de suscriptores, casi un tercio de los que contabiliza Netflix.

Cifras que probablemente den la razón a Iger, que en vez de dar forma a un servicio de streaming que apostara por rivalizar con el número de contenido original que las principales plataformas liberan cada semana, basó su estrategia en una biblioteca perfecta para reunir a la familia completa, con algunos añadidos de series nuevas creadas a partir de marcas ya conocidas, como Star Wars, Marvel y High School Musical. Todo disponible a un precio inferior al promedio del mercado.

Catálogo histórico

Los títulos de Walt Disney Studios, Pixar, Lucasfilm, Marvel y National Geographic nutren el grueso del catálogo. Desde clásicos como Pinocho y Bambi, hasta las 30 temporadas de Los Simpson y filmes de Fox como La novicia rebelde y Avatar. También se incluyen los más recientes estrenos en cines de la firma, como Toy story 4 y Avengers: Endgame, cintas que hoy están disponibles en Latinoamérica a través de Amazon, según un acuerdo que está por expirar: la licencia comenzaba el 1 de octubre de 2019 y finaliza en septiembre, indicó Variety el año pasado. Si no hay modificaciones, todas las películas de Disney debieran estar en exclusiva en Disney+.

Los personajes de Marvel llegan a Disney+

Series basadas en éxitos

Ambientada en el universo de Star Wars, The Mandalorian abrió con éxito la línea de producciones de Disney+: gustó a la crítica y a la audiencia, fue nominada a los Emmy como Mejor drama y catapultó a Baby Yoda a la categoría de instantáneo icono pop. En octubre se espera que lance su segunda temporada y ya se trabaja en su tercer ciclo, mientras que en los próximos años se verán series sobre Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) y Cassian Andor (Diego Luna). Marvel es otro gigante que tendrá más vida en la plataforma. The Falcon and the Winter Soldier iba a debutar durante este mes, pero la pandemia la aplazó para fin de año. Junto con WandaVision (diciembre), son parte de la llamada fase 4 del MCU, por lo que estarán conectadas argumentalmente con los títulos realizados para el cine.

Pocas novedades

Aunque Disney+ nunca se pensó como una plataforma que lanzara decenas de títulos originales cada semana -a lo Netflix-, sus planes se han ido ajustando en pandemia. Hamilton, el popular musical de Broadway, era un estreno 2021 en cines, pero pasó al streaming a inicios de julio. Lo mismo ocurrió con Artemis Fowl y con Mulán, que arribará el 4 de septiembre cancelando un monto extra (US$ 29,99). El análisis global es que, desde que el servicio debutó en noviembre con títulos como la nueva La dama y el vagabundo y una serie sobre High School Musical, uno de sus puntos débiles es su falta de novedades. La semana pasada lanzó con excelentes críticas Black is king, el álbum visual de Beyoncé, pero para este viernes por ejemplo lo más estelar que tiene es El gran showman y un nuevo episodio de la serie Muppets now (otro punto clave: la plataforma libera un capítulo por semana).

Interfaz cómoda

Lejos de las críticas que ha recibido Amazon por la experiencia poco amable que ofrece al consumidor, Disney+ cuenta con un menú principal encabezado por sus principales marcas, además de destacados con algunas categorías y la posibilidad de crear perfiles. También superó rápidamente los inconvenientes que los usuarios reportaron cuando la plataforma fue lanzada en EE.UU.

Precio inferior a Netflix

Disney+ irrumpió con una estrategia agresiva: la suscripción mensual en EE.UU. es de US$ 6,99 -unos $ 5.434-, inferior a Netflix en ese país (entre US$ 8,99 y US$ 15,99) y por debajo de lo que cobra Amazon (US$ 8,99), mientras que sólo es más caro que Apple TV+ (US$ 4,99). Aún es incierto si en Chile incorporará en su valor el IVA a plataformas digitales, que generó el alza de los precios del streaming en los últimos meses.