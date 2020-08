Elle Fanning protagonizará serie basada en I love you now you die

La protagonista de la serie The Great -interpretando a la Emperatriz Catherine The Great- asumirá un rol más oscuro y muy diferente de la princesa Aurora en la saga Maléfica.

La actriz de 22 años trabajará con Hulu para la serie basada en el controvertido caso de suicidio por mensaje de texto, como se denominó popularmente.

En julio de 2014, Conrad Roy, un adolescente de 18 años, se suicidó tras intercambiar una serie de mensajes con su novia, Michelle Carter de 17. Carter fue condenada a dos años y medio de prisión por homicidio involuntario luego que la justicia considerase que incitó a Roy a quitarse la vida.

Tras cumplir 11 meses de condena, Carter -ahora de 23 años- fue liberada por buena conducta.

Michelle Carter

Elle Fanning encarnará a Michelle Carter en la serie que Hulu prepara a partir del caso. Bajo el título The Girl From Plainville, será escrita por Liz Hannah (The Post, Mindhunter) y Patrick Macmanus (Marco Polo).

Jesse Barron y Erin Lee Carr, periodista y director -respectivamente- en el documental de HBO I Love You, Now Die: The Commonwealth Vs. Michelle Carter, serán productores consultores en la serie de Hulu.