S&M2: Metallica edita disco junto a Sinfónica de San Francisco

Desde este viernes 28 de agosto está disponible en plataformas digitales los dos conciertos de Metallica realizados el 2019 en el Chase Center de San Francisco.

Los conciertos S&M2 junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco del 6 y 8 de septiembre de 2019 no solo fueron la inauguración del Chase Center de San Francisco, también reunieron a la banda y a la Sinfónica por vez primera desde 1999, lo que se convirtió en el premiado álbum S&M.

Los shows agotaron entradas con 40 mil fans en cada presentación, la que fue registrada en un álbum disponible no solo en plataformas digitales como Spotify, Deezer, Apple Music, y Google Play, también en los formatos físicos vinilo, CD, DVD y Blu-ray.

Además lanzarán una edición limitada de Caja Deluxe que incluye 4LPs de vinilo en color + 2CDs + Blu-ray y partituras musicales, púas de guitarra, un poster y más sorpresas.

En el sitio web de Metallica hay una edición limitada de 500 copias de Box Súper Deluxe, con partituras usadas por la Orquesta Sinfónica durante los conciertos firmadas de puño y letra por los cuatro miembros de la banda (además de todo el resto del contenido de la Caja Deluxe).

Producido por Greg Fidelman con James Hetfield y Lars Ulrich, el álbum en directo recoge más de dos horas y media de James, Lars, Kirk Hammett y Roberto Trujillo uniendo sus fuerzas a la Sinfónica de San Francisco de ochenta componentes, junto a su Director Musical, Michael Tilson Thomas, y su director Edwin Outwater.

El film del concierto fue realizada por Joe Hutching (Through The Never), lo que también fue proyectado en cines en octubre de 2019.

