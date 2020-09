“Te vamos a ponerte un tema”: la banda sonora de Carlos Cabezas para El Chacotero Sentimental llega al streaming

En octubre de 1999, la película El Chacotero Sentimental, una producción basada en el exitoso programa radial del mismo nombre conducido por el Rumpy, Roberto Artiagoitía, consiguió una taquilla insólita para una producción nacional. Se estima que la vieron sobre el millón de espectadores e instaló un interés en las historias chilenas.

Precisamente, coincidiendo con las fiestas patrias, un aspecto del filme, que contó con Daniel Muñoz, Tamara Acosta, Lorene Prieto y Pablo Macaya en parte de su elenco, adquiere valor por mérito propio. Se trata de la banda sonora compuesta por el músico y líder de Electrodomésticos, Carlos Cabezas. Este es un álbum de 21 canciones, entre instrumentales y otras con voz cantada, que llega en versión remasterizada a las plataformas de streaming vía M&E Discos.

“El Chacotero Sentimental es parte de la gran historia del cine nacional, y el disco fue hecho en un momento muy creativo que teníamos en esos tiempos", recuerda el músico.

El material fue compuesto por Cabezas y grabado en su estudio, Constantinopla, donde grabó su fundamental El Resplandor. En el álbum se incluyen las primeras versiones para los temas “Un pez” y “Maldita”, que tiempo después se volvieron a grabar para el disco La Nueva Canción Chilena de Electrodomésticos.

Para el artista, la experiencia de trabajar en una banda sonora de una película de tal éxito, fue toda una experiencia. “El hacer música para películas, es estar trabajando al servicio de una idea que no es tuya. Todo eso genera salir de la zona normal que ocupa con tus intereses musicales personales, y aprender de otras zonas que muchas veces están inscritas en tus experiencias de vida, pero que no las has reconocido; eso genera una sinergia muy interesante”.

El chacotero sentimental

Como invitados, participaron algunos músicos que contaban con alguna trayectoria como Silvio Paredes, Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Camilo Salinas, Gabriel Vigliensoni y Juan Pablo Rojas.

Esa reunión de artistas, según Cabezas, evidencia el ánimo que existía entre varios músicos de entonces, cuyos proyectos gozaban de popularidad. "Muestra un poco la energía, el espíritu que había durante la época de Constantinopla donde un año antes se había hecho disco El Resplandor. Un momento de gran intensidad existencial, de riqueza humana y tanta música que se generó a partir de eso”.

La banda sonora del filme se podrá escuchar en las plataformas de streaming desde este 18 de septiembre.