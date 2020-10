The Universal: el futurismo plástico de Blur

En filosofía, se habla del universal como aquello que es común a un conjunto de entes y que es posible identificar a través de la esencia. Tal concepto abstracto fue acogido por la banda de Damon Albarn y Graham Coxon para describir una sociedad futurista; una en la que los vínculos pierden su valor y las personas se enfrentan a cambios constantes, donde sus aspiraciones se ven insatisfechas.

Publicada en el álbum The Great Escape (1995), la composición empezó durante las grabaciones de Parklife (1994). Según relata el bajista Alex James en su autobiografía Bit of a Blur (Little Brown UK, 2008), la agrupación no conseguía la sonoridad que querían para el tema; una piedra angular en la herencia del brit pop que se distanció de los ritmos enérgicos para así sumergirse en las delicadas texturas de la instrumentación docta.

En la primera estrofa de “The Universal”, Albarn alude a una distopía en la que el mercado deforma las relaciones humanas, crítica que se vuelve aun más notoria en el videoclip de Jonathan Glazer, quien también dirigió las obras audiovisuales de “Into My Arms” de Nick Cave & the Bad Seeds y “Karma Police” de Radiohead.

Blur

Una toma muestra a los ingleses vestidos de blanco, en un espacio en donde los muebles tienen el mismo color y las piernas de unos maniquíes cuelgan desde el techo; entre medio, se cuela una escena de tres segundos en la que una de las piezas morfológicas lleva puesta un sombrero, delante de un fondo naranjo.

Aquella referencia explícita al Korova Milk Bar de la película A Clockwork Orange (1971) de Stanley Kubrick —adaptación fílmica de la novela homónima de Anthony Burgess—, anticipa las primeras luces de un ambiente de conexiones plásticas que resaltan en la palidez del lugar; un contraste entre la pureza de las emociones y los malestares del sistema.

Sujetos de terno que cortejan a una mujer simultáneamente, un sacerdote risueño que bebe un trago con un acompañante y un hombre de atuendo y pelo rojizo que lleva 15 años así (antes de ser un hombre azul). A diferencia de la ultraviolencia resaltada por Kubrick en la cinta protagonizada por Malcolm McDowell, en “The Universal” la aspereza es implícita y orgánica; superficialidad que es percatada por los personajes, pero en la que ya están demasiado sumergidos para escapar.

La Naranja Mecánica

“Este no puede ser el cielo, lo reconocería”, dice uno de dos adultos mayores con apariencias idénticas, quienes miran un punto fijo a través de lentes rojos que deforman la realidad.

Pero la influencia de Kubrick en torno a la canción no se reduce solo a la pieza audiovisual del tema. También se presenta en la portada del sencillo homónimo, el cual alude a la escena inicial de 2001: Space Odissey (1968), filme de ciencia ficción en el que un equipo de astronautas persigue las señales de lo que parece ser vida extraterrestre.

Blur

Blur presenta una obra conceptual que refleja la transición de la sociedad hacia un universo futurista, en donde los individuos están interconectados a través de representaciones ficticias de sí mismos.