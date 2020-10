Escucha The Battle of Mexico City, el nuevo disco en vivo de Rage Against the Machine

El 28 de octubre de 1999, los californianos Rage Against the Machine aterrizaron por primera vez en la capital mexicana. Ese día se presentaron en el Palacio de los Deportes, apenas unas horas previas al lanzamiento de su tercer álbum de estudio, The Battle of Los Angeles.

Para celebrar los 21 años de esa jornada histórica para México, la banda de Los Ángeles acaba de publicar The Battle of Mexico City, un nuevo disco en vivo con todo el concierto.

Fue el estreno en sociedad de canciones importantes para el grupo, como “Testify”, con la que abren sus shows como recordarán los asistentes a La batalla de Santiago, o “Guerrilla Radio”, “Born of a Broken Man” y “Sleep in the Fire”, tal vez los temas más conocidos del disco, el penúltimo utilizado por la película Matrix y el último con un videoclip a cargo del director Michael Moore.

La banda de Tom Morello y Zack de la Rocha también mostró clásicos de su repertorio como “People of the Sun”, “Know Your Enemy” y “Killing in the Name”.

The Battle of Mexico City ostenta 15 tracks, sumando una hora exacta de música en vivo. Se trata del primer disco en vivo de Rage Against the Machine desde Live at the Grand Olympic Auditorium, publicado en 2003.

Rage Against the Machine

En febrero, el grupo había anunciado su primera gira en casi una década. Sin embargo, la crisis sanitaria actual obligó a acomodar las agendas aplazando todas las fechas de la gira para mediados del próximo año, comenzando en El Paso, Texas, el 3 de junio de 2021.

Escucha The Battle of Mexico City, a continuación: