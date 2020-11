Harrison Ford se despide de Sean Connery: “No conocen el placer hasta que alguien te paga para llevar a Sean Connery de paseo"

Harrison Ford (78) reconocido por participar de sagas como Star Wars, Indiana Jones, Blade Runner y otras películas de taquilla como Air Force One; es sin duda uno de los actores de acción por excelencia.

Como el aventurero arqueólogo y profesor Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones, tuvo su propia trilogía entre 1981 y 1989, de la cual su tercera parte contó con nadie más y nadie menos que Sean Connery, interpretando a su padre, Henry Jones.

Connery, famoso como el agente 007 -James Bond-, y cintas como El nombre de la rosa, Romeo y Marian, Highlander, y tantas otras; falleció el pasado sábado 31 de octubre a los 90 años.

Quien fuera su hijo en la película de 1989, se sumó a los mensajes de despedida por parte del mundo del espectáculo.

“Él fue mi padre... no en la vida real... sino en Indy 3”, dijo Ford en un comunicado publicado por Variety. "Ustedes no conocen el placer hasta que alguien te paga para llevar a Sean Connery en un paseo en coche lateral de una motocicleta rusa, rebotando a lo largo de un sendero montañoso lleno de baches y tortuosos y llegar a verlo retorcerse. Dios, nos divertimos, si él está en el cielo, espero que tengan campos de golf. Descansa en paz, querido amigo ", dijo Harrison Ford.

Indiana Jones and the Last Crusade', 1989. (Photo by Murray Close/Getty Images)

No fue el único de la familia Indiana Jones que decidió rendirle tributo.

George Lucas, creador de la franquicia -al igual que Star Wars- escribió: “Sir Sean Connery, a través de su talento e impulso, dejó una marca indeleble en la historia del cine. Su audiencia abarcó generaciones, cada una con papeles favoritos que interpretó. Él siempre tendrá un lugar especial en mi corazón como el padre de Indy. Con un aire de autoridad inteligente y un astuto sentido de picardía cómica, solo alguien como Sean Connery podría convertir a Indiana Jones inmediatamente en un arrepentimiento o alivio juvenil a través de una severa reprimenda paternal o un abrazo de alegría. Estoy agradecido por haber tenido la suerte de haberlo conocido y trabajado con él. Mis pensamientos están con su familia”.

Si bien la filmografía de Connery cuenta con más de 70 películas, siendo la última de su carrera The League of Extraordinary Gentlemen (2003); su rol más recordado fue como uno de los hombres tras James Bond, papel que encarnó en Dr. No (1962), From Russia with Love (1963) y Goldfinger (1964). Algunos de sus sucesores en la saga, también dedicaron mensajes al fallecido actor.

Pierce Brosnan, dijo: “Sir Sean Connery, fuiste mi mejor James Bond de niño y como un hombre que se convirtió en el propio James Bond. Proyectaste una larga sombra de esplendor cinematográfico que vivirá para siempre. Tú abriste el camino para todos los que seguimos tus icónicos pasos. Cada uno a su vez te miró con reverencia y admiración mientras seguíamos adelante con nuestras propias interpretaciones del papel”.

Daniel Craig, en tanto, redactó: “Me enteré con mucha tristeza del fallecimiento de uno de los verdaderos grandes del cine. Sir Sean Connery será recordado como Bond y mucho más. Definió una época y un estilo. El ingenio y el encanto que retrató en la pantalla podrían medirse en megavatios; ayudó a crear el éxito de taquilla moderno. Continuará influyendo en actores y cineastas por igual durante los próximos años. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos. Dondequiera que esté, espero que haya un campo de golf”, dijo el actual James Bond, quien próximamente estrenará No Time to Die.