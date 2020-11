CEO de Imax: “La vacuna cambia las reglas del juego para la industria cinematográfica”

El lunes de 9 de noviembre Pzifer dio una noticia que alegró a todo el mundo: su vacuna para combatir el virus Sars-cov-2 y, por ende la enfermedad que provoca, Covid-19; mostró un 90% de efectividad en las pruebas más recientes.

Según informa The Hollywood Reporter, las principales autoridades de salud comenzaron a especular que la vida podría comenzar a parecerse a lo “normal” para marzo o abril de 2021. Lo que, entre diversos rubros, da una luz de esperanza a la industria cinematográfica, ya que les permite mayor claridad en cuanto a sus calendarios de estrenos.

“Pfizer dijo que es un cambio en las reglas del juego en términos de problemas de salud pública. Y creo que la vacuna cambia las reglas del juego en términos de la industria del cine. Nadie tenía un marco de tiempo antes. El anuncio pone ciertos parámetros”, dijo el CEO de IMAX, Richard Gelfond, a The Hollywood Reporter.

De hecho, las acciones de IMAX y otras cadenas de exhibición se dispararon el lunes tras la noticia de la vacuna, y luego del anuncio del sábado de que el presidente electo Joe Biden ganó la carrera presidencial de 2020.

Hasta ahora, los estudios de Hollywood no estaban seguros de la estabilidad de su calendario de lanzamientos de 2021, por lo que las campañas promocionales y sus respectivos presupuestos estaban en un limbo. "Los estudios realmente han tenido problemas. Las películas siguen postergándose y la gente se frustra ", dijo otro alto ejecutivo en conversación con THR.

Mientras Disney decidió estrenar Mulán a través de su servicio de streaming, Disney+, y Christopher Nolan siguió adelante con el debut en salas de cine de Tenet -a pesar del aforo reducido-; otras producciones siguen posponiendo su debut, como es el caso de James Bond: no time to die, y Wonder Woman 1984, entre tantas otras.

“La exposición ha sido tan derrotada...”, dijo el analista de Wall Street Eric Handler. “Ahora, al menos hay esperanza de que podamos volver a la normalidad el próximo año. Hay mucha gente que no volverá a los cines hasta que haya una vacuna”.

Según una encuesta realizada por NRG -una de las principales películas de investigación y marketing de Hollywood-, casi el 30% de los consumidores estadounidenses encuestados dijeron que no piensan volver al cine hasta que haya una vacuna.

Si bien casi el 50% de los cines en Estados Unidos han reabierto, están operando entre el 25% y 50% de su capacidad, y la oferta de cintas consiste en producciones más pequeñas de Hollywood y títulos anteriores.

El lunes, la Asociación Nacional de Propietarios de Salas de Cine pidió al Congreso que proporcione millones de dólares en ayuda a los cines durante los próximos meses, argumentando que el 96% de los teatros han tenido pérdidas del 70% este 2020.