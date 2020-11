Slipknot trabaja en nueva música y alista el arribo a Chile de su festival de rock pesado

Hace un mes el cantante Corey Taylor reveló a los medios estadounidenses que Slipknot, su banda matriz, se encuentra trabajando en nueva música. El pasado viernes la noticia fue confirmada por Shawn “Clown” Crahan, otro miembro de la banda, que aseguró que el sucesor de We Are Not Your Kind (2019) está en camino.

La séptima producción discográfica de los estadounidenses fue tema durante una firma de autógrafos en botellas de Iowa, el whisky que la agrupación lanzó hace un año.

Slipknot

“Durante la última semana, hemos estado pasándola bien, comiendo mucha comida y escribiendo música de Dios”, señaló Crahan, percusionista de la agrupación, quien explicó que uno de los motivos por los que han comenzado a trabajar en un futuro disco es debido al confinamiento.

“Como todo el mundo se ha tomado mucho tiempo libre, pensamos que lo utilizaríamos reuniéndonos y haciendo lo que probablemente hacemos mejor: escribir música”, dijo.

“Ha sido bueno, porque no hay presión. No es que tengamos que hacerlo, lo hacemos porque queremos”, detalló, “y ha sido una bendición, porque el aburrimiento puede aparecer. Y sé que todos nosotros en el mundo nos estamos volviendo locos, así que tenemos mucha suerte de poder estar juntos y hacer lo que más queremos”.

Para Corey Taylor, el último disco de Slipknot, We Are Not Your Kind, fue una verdadera “obra maestra”. Entrevistado por NME dijo que era una de sus creaciones más íntimas. “Esta es nuestra vida, así que ¿por qué no deberíamos compartirla? No vamos a esconderla más”, comentó.

Sobre el nuevo material que prepara el conjunto, Taylor conversó con That Jamieson Show, donde apuntó: “Estaba hablando con Clown el otro día sobre lo que deberíamos hacer… porque obviamente estamos pensando en cómo podría ser el próximo álbum”.

“(Crahan) está en un lugar extraño, amigo, lo cual es genial. Me encanta cuando tiene esta mentalidad loca, porque sé que voy a escuchar cosas que nunca he oído antes”, continuó el cantante, “es tan malditamente creativo, y eso inspira a Jim (Root, guitarrista) y todo comienza a ponerse en su lugar. Así que es bastante genial. No puedo esperar”.

KnotFest en Chile, Brasil y Colombia

A comienzos de año, cuando se decretó la crisis sanitaria, Slipknot se encontraba promocionando We Are Not Your Kind en Europa. Luego de algunas fechas en los países nórdicos, la agrupación anunció que no continuaría con el tour, así como las presentaciones del Knotfest, el festival fundado por la banda.

Nueve meses después, hace solo unos días hubo luces sobre el regreso de Slipknot a los escenarios. Los de Iowa anunciaron que llegarán en 2021 a Chile, Brasil y Colombia, solo si las condiciones sanitarias lo permiten.

Según comentó Corey Taylor a Culto, actualmente se trabaja en la llegada a Chile del festival de rock pesado KnotFest, liderado por el grupo Slipknot, impulsores de la cita desde 2012.

Por ahora, el plan que desarrolla en conjunto con una productora local es que la franquicia se instale en Santiago para el segundo semestre de 2021. “Te puedo asegurar que ese es el plan y que se está trabajando en eso. No tengo la confirmación aún pero nos encantaría ver el KnotFest allá y en varios otros países”, comentó Corey Taylor a Culto.

Luego siguió: “Por ahora, todo se reduce a que podamos asegurarnos que lograremos realizarlo sin problemas. Es algo que nos gustaría mucho pero no me sentiría cómodo a menos que se haga bien”.