¿Dónde está la película...?: Just Watch te dice en qué streaming está lo que quieres ver

Con el boom de los servicios de streaming, es común -y lógico- que cada plataforma promocione su contenido.

Por ejemplo, no es difícil saber que Stranger Things y The Crown son series originales de Netflix, así como La Jauría y El Presidente debutaron este año en Amazon Prime, o que Game of Thrones y Chernobyl han sido hits de HBO.

Con la llegada de Disney+ a Latinoamérica, la oferta parece solo aumentar. Y si bien hay producciones que fácilmente se sabe dónde encontrarlas -La Sirenita evidentemente estará en Disney Plus-, una ayuda siempre se aprecia.

Just Watch es una plataforma -disponible tanto en navegador web como en aplicación para dispositivos móviles- en la que puedes ingresar el nombre de una cinta, serie o documental, y te indica en qué servicio de streaming encontrarla.

Netflix, Amazon Prime, HBO GO, Movistar Play, DirectTVGo, Apple TV+ y Disney+, están entre los catálogos que Just Watch analiza para decirte dónde esta aquello que quieres ver.

Además, incluye la posibilidad de filtrar qué servicios tienes para que no te arroje como resultado una opción que no tengas.

Para quienes no tienen problema en arrendar o comprar una producción en plataformas VOD como Apple, Movistar, Google Play, y Claro Video, entre otros, detalla el precio de arriendo.

También destaca el hecho que Just Watch responde a las consultas tanto de los usuarios registrados como de los invitados. Claro que el tener una cuenta, permite navegar sin publicidad y registrar una lista de reproducción según las diferentes plataformas y dispositivos.

Para ingresar a Just Watch debes hacer click en el siguiente link.