Tame Impala anuncia edición aniversario de Innerspeaker por sus diez años

Desde su lanzamiento en mayo de 2010, los once tracks de Innerspeaker, posicionaron a Tame Impala como el puntal de una oleada de bandas que exploraban los confines de la psicodelia.

En su momento portales como Pitchfork y NME lo reseñaron con evaluaciones más que positivas (con puntaje casi completo en ambos casos), en que destacaban su sonoridad deudora de la psicodelia sesentera -y otros cruces más modernos como The Flaming Lips-, en momentos en que el pop de sintetizadores y la música urbana conquistaban los mercados.

Por ello, a tono con la constante tendencia a la reedición y lanzamientos de ediciones de lujo, el álbum debut del proyecto liderado por el siempre obseso Kevin Parker, será reeditado en una caja de lujo con algunas novedades.

En su versión 2020, el álbum estará disponible en una edición de 4 elepés. Este incluye un folletín de 40 páginas, además del disco ya conocido en doble LP, las remezclas para dos canciones (“Alter Ego” y “Runway, Houses, City, Clouds”) y versiones instrumentales para otras dos ( “It is not meant to be" y “Why won’t you make up your mind”). También se incluye un disco dedicado a demos y una pista inédita que ocupa una cara completa, llamada “Wave House Live Jam”.

La edición aniversario de Innerspeaker -con la portada original diseñada por Leif Podhajsky, sin la leyenda- llegará a las tiendas el 26 de marzo de 2021, aunque ya se puede preordenar en el sitio web de la banda.