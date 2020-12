El libro de Boba Fett: revelan los primeros detalles del spin-off de The Mandalorian

Este lunes, el productor ejecutivo de The Mandalorian, John Favreau, anunció en el programa Good Morning America que El libro de Boba Fett , el spin-off de la serie de Disney Plus, será protagonizado por el actor Temuera Morrison (Boba Fett) y la actriz Ming-Na Wen (Fennec Shand).

Al igual que en la obra que ya estrenó dos temporadas con Pedro Pascal en el papel del cazarrecompensas, tanto Favreau como Dave Filoni estarán a cargo de la producción. Pero en esta nueva entrega, también se incorporará el cineasta Robert Rodriguez, quien dirigió el episodio 14 del segundo ciclo, titulado “La tragedia”.

Junto con ello, el productor informó que El libro de Boba Fett se situará en la misma línea del tiempo que The Mandalorian. Y a pesar de que el actor que interpretó al personaje en la trilogía original de la saga de Star Wars, Jeremy Bulloch, murió a sus 75 años el pasado jueves, desde Disney aseguran que “su legado, incluyendo todo lo que trajo a Boba Fett, continuará” con esta nueva propuesta, la cual ya había sido insinuada en los post-créditos del capítulo final de la segunda temporada.

La nueva entrega del universo de Lucasfilm debutará en las pantallas en diciembre de 2021, antes de que se estrene la tercera etapa de The Mandalorian. De esta manera, se sumará a los otros derivados que ya habían sido anunciados a principios de este mes: Ahsoka y Rangers of the New Republic.