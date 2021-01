Miniserie biográfica sobre Isabel Allende apunta al streaming global

Tras un largo camino para llegar a la pantalla local, la miniserie Isabel Allende: No Me Mires Así, basada en la vida de la célebre escritora chilena, está muy cerca de su estreno, el que no solo se reducirá al territorio nacional.

Ganadora del Fondo CNTV 2018 y desarrollada por Mega, la producción ha llamado la atención de algunos gigantes de la TV global, que incluso ya la tienen en el radar para su emisión en EE.UU. Uno de ellos podría ser HBO, cuya plataforma HBO Max es uno de los nombres más fuertes en el streaming norteamericano y permitiría su llegada a esa audiencia.

De concretarse, la serie seguiría así el camino de otras recientes ficciones nacionales que llegaron al mercado extranjero, como La Jauría, coproducción de la chilena Fábula junto a la internacional Freemantle, y exhibida por TVN y Amazon Prime Video; o Dignidad, producida por Megamedia y Story House Pictures y exhibida a través de Amazon Prime Video y Mega.

Pero en el caso de Isabel Allende… sería algo diferente, pues se convertiría en la primera ficción desarrollada completamente en el país que desembarca en una plataforma foránea.

Una historia compleja

La serie de tres capítulos, con la actriz Daniela Ramírez (Los archivos del cardenal) en el rol de Isabel Allende, aborda episodios clave de la vida de la autora, teniendo como hilo conductor uno de los momentos más difíciles para ella: la muerte de su hija Paula.

El proyecto, dirigido por Rodrigo Bazaes y la producción de María Isabel Miquel, alcanzó a rodarse completamente previo a la pandemia, registrándose en enero y febrero de 2020. Por entonces, se barajaba su estreno para fines del año pasado, pero los planes habrían cambiado: la ficción precisamente comenzó a ofrecerse a diversas plataformas para su posible desembarco en otros mercados.

Así, el proyecto impulsado por Mega con aportes del fondo CNTV -por el que recibió alrededor de$ 210 millones de pesos para su realización-, se mostró a varios servicios del rubro, ya que siempre tuvo el anhelo de ser mostrada más allá de Chile, por el perfil internacional de Allende, una de las escritoras hispanohablantes más populares y exitosas del circuito internacional, traducida a varios idiomas.

Además de ese atractivo, contaba con otros factores que la hacían aparecer como un buen gancho para la industria de EE.UU.: se trata de una producción breve y de recursos acotados, lo que muchas veces se convierte en un elemento gravitante cuando se trata de una apuesta, además proveniente de un mercado audiovisual en ascenso, como es el caso del chileno.

Estreno

De concretarse este acuerdo con HBO, la miniserie debería estrenarse primero a través de dicho servicio. El lanzamiento definitivo de Isabel Allende... debería resolverse en los próximos días. Con eso, a su vez, se podrá establecer la fecha de estreno en Chile a través de Mega. Mientras, el canal ha comenzado a promocionar la miniserie en su pantalla, con las primeras imágenes de la producción.

En paralelo, las jefaturas detrás de esta apuesta dramática seguirían en conversaciones con otras plataformas. Por ejemplo, Amazon Prime Video podría ser la encargada de emitir la miniserte en Latinoamérica.

Desde hace un tiempo, con la caída del avisaje golpeando fuertemente los canales locales, una de las opciones para sacar adelante los proyectos es venderlos a plataformas externas, según indican distintos productores de la TV local involucrados en estas tratativas.

Por lo mismo, según añaden, cada vez se ha hecho más común empezar a tratar tópicos de alcance más universal, ya sea desde el punto de vista político, social y cultural, como sucede con Allende.

La oficialización de un eventual acuerdo entre Mega y un canal internacional, con HBO acumulando ventaja, se podría anunciar en los próximos días.