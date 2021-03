“No tengo sus palabras”: el sentido discurso de la viuda de Chadwick Boseman en los Globos de Oro

Netflix dominó la ceremonia, Nomadland logró los dos premios principales, Soul festejó por duplicado, mientras la veintena de ganadores agradeció desde la intimidad de su hogar la distinción otorgada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, por primera vez forzada a realizar una gala de los Globos de Oro casi sin invitados en el estudio.

Pero no son los únicos rasgos por los que se recordará la 78° versión de los galardones que reconocen el cine y las series.

La entrega de este domingo 28 de febrero también pasará a la historia por el triunfo póstumo de Chadwick Boseman como Mejor actor de drama, por su papel en La madre del soul (Netflix). Su intensa interpretación de Levee, el trompetista de la banda de Ma Rainey (Viola Davis) en la historia, le dio la estatuilla, por sobre sus colegas Riz Ahmed (Sound of metal), Anthony Hopkins (The father), Gary Oldman (Mank) y Tahar Rahim (The Mauritanian).

Luego de que Renée Zellweger anunciara al protagonista de Pantera Negra como ganador, Taylor Simone Ledward apareció en pantalla para agradecer el premio en su lugar.

“Él agradecería a Dios. Agradecería a sus padres. Agradecería a sus antepasados por su guía y sus sacrificios”, comenzó diciendo emocionada la pareja del actor desde 2015 hasta su muerte, en agosto pasado.

“Él diría algo hermoso. Algo inspirador, algo que amplificaría esa vocecita dentro de nosotros que nos dice que puedes, que te dice que sigas adelante, que te devuelve a lo que se suponía que debías estar haciendo en este momento”.

Ledward, con quien el intérprete se habría comprometido en sus últimos meses de vida, luego mencionó al director del filme, George C. Wolfe, a Denzel Washingtion (productor de la película), Viola Davis y el resto de sus compañeros de elenco.

“No tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar todos los momentos para celebrar a los que amamos”, cerró emocionada.

Un discurso de agradecimiento que podría repetirse el 25 de abril, cuando se entreguen los Oscar. Boseman se podría unir a un grupo de actores reconocidos póstumamente por los Premios de la Academia, como James Dean, Spencer Tracy y Peter Finch. El último, en 2009, fue Heath Ledger, distinguido como Mejor actor de reparto por su rol del Joker en El caballero de la noche.

El intérprete también podría aspirar a ese galardón, por su papel secundario en Da 5 Bloods. Ya se encuentra nominado por la película de Spike Lee en los Premios del Sindicato de Actores, por lo que una doble candidatura en los Oscar no sería imposible. El anuncio de los Oscar está programado para el 15 de marzo.