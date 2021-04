Mi disco favorito: Electric Ladyland de Jimi Hendrix | por Carlos Cabezas

A mí los discos que me marcaron no son los que uno valora lo musical propiamente, sino que la parada creativa. Electric Ladyland, de Jimi Hendrix me marcó ene. Era pendejo, escuchar eso y sentir esa libertad creativa fue increíble. Me gusta el tema ‘Voodoo Child’. Más que nada me gustan los viajes de este compadre, ese carerajismo. Esa libertad sonora y creativa es lo que más aprecio de ese disco, y haber partido así te deja marcado para siempre.

* Carlos Cabezas, vocalista de la banda nacional Electrodomésticos, además de tener una dilatada trayectoria como solista y compositor de bandas sonoras de películas. Estas últimas composiciones acaban de salir publicadas en el álbum Vértigo.