Las Fugitivas: así es el cortometraje con personajes de El Agente Topo (y cameo de don Sergio)

El rótulo de “spin-off” es propio de Hollywood y sus grandes franquicias. Pero también se ajusta al plano local y en específico al cortometraje que protagonizan Marta Olivares y Zoila González, personajes introducidos en el documental El agente topo, que ahora cuentan con su propio filme.

Titulado Las fugitivas, el corto se construye a partir del material que Maite Alberdi registró durante los meses en que grabó el largometraje en el Hogar San Francisco, ubicado en El Monte. De hecho, el protagonista de la cinta que estuvo nominada a los Oscar, Sergio Chamy, aparece al menos en un par de ocasiones en la historia. Una suerte de cameo por parte del, a estas alturas, icónico don Sergio.

Pero la cineasta de Los niños reubica el punto de vista y centra la acción en Marta y Zoila, quienes se hicieron estrechas amigas de Chamy durante el tiempo en que este ingresó como un agente infiltrado y terminó conmovido por los vínculos que generó.

La mirada de Alberdi se acerca a las vivencias de las dos mujeres en el hogar, quienes se la rebuscan para intentar una fuga y llegar a sus respectivas casas.

“Decidimos hacer Las fugitivas porque había tanto material de Zoila y Marta que amábamos y no lo queríamos perder. Me parecen personajes entrañables que queríamos compartir con el público porque la película como estaba más centrada en Sergio, no podíamos darles a ellas todo el espacio que queríamos. Tenemos mucho más material que tuvimos que dejar fuera pero Las fugitivas nace por aprovechar esas imágenes que nos parecen encantadoras”, dice Maite Alberdi en un comunicado.

El cortometraje se estrenará este viernes 30 a la 22.45 hrs. en Canal 13. Previamente, el filme sólo se mostró en una ocasión: a mediados de abril, en una muestra online en torno a Maite Alberdi que organizó la Corporación Cultural de Las Condes.