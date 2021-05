Reseña de libros: de Albert Camus a Paulina Flores

Isla Decepción, de Paulina Flores (Seix Barral)

La gente a veces desaparece, necesita desaparecer y que no la busquen. De algún modo, los protagonistas de Isla Decepción, la formidable novela de Paulina Flores, buscan perderse o fugarse. Marcela abandona su trabajo, deja atrás Santiago y la sensación de fracaso que la persigue tras romper con Diego. Viaja a Punta Arenas, donde vive su padre luego de dejar a su familia. En su casa, levantada lejos de la ciudad, ella descubrirá a un náufrago oculto, un muchacho coreano llamado Lee, ex tripulante de un barco calamarero, quien saltó al océano con dos compañeros que no lograron sobrevivir en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes. Mientras los marinos buscan su cuerpo en el mar, Marcela y su padre intentan comunicarse con él y descifrar su historia, que esconde un doloroso pasado de condiciones laborales abusivas y algo más. Estupendamente escrita, protagonizada por personajes que transmiten vitalidad y con una admirable creación de diálogos y ambientes, en su primera novela la autora ofrece un relato vibrante y audaz, político y pop, que explora en los lazos, en la identidad y en la construcción de la historia personal, y que comunica emociones auténticas.

La Noche de la Verdad, de Albert Camus (Debate)

En marzo de 1944, Albert Camus escribía en el diario clandestino Combat: “Nunca es inútil mentir. La mentira más descarada, con tal de que se repita lo suficiente y durante el tiempo suficiente, siempre deja huella”. Entonces Francia se encontraba ocupada por los nazis, y Camus se refería a la propaganda alemana, pero sus palabras encuentran resonancia hoy. Tras publicar El extranjero y El mito de Sísifo, el filósofo asumió como redactor jefe de Combat, el periódico de la Resistencia. Esta voluminosa edición recoge los artículos que escribió en esas páginas principalmente entre 1944 y 1947, alguno también de 1949. En ellos habla de la guerra, del derrumbe de Francia, del infame gobierno de Vichy, pero sobre todo reflexiona sobre la libertad, la democracia, las ideologías y la necesidad de reemplazar la ética por la política. Camus quería los beneficios del socialismo para Francia, pero no el marxismo: defendía la democracia liberal. “Es posible que no exista ningún régimen político bueno, pero no cabe duda de que la democracia es el menos malo”, escribió.

Idéntico a mi Verso, de Armando Uribe (Ed. Ekaré Sur)

Era un señor alto y solemne, de aspecto pálido y delgado, no solía sonreír pero escribió versos profundamente enamorados: “Quiero/ verte./ Quiero verte./ A ti. Con tu vestido nuevo./ Ese que me quiere/ aunque tú no me quieras”. Poeta vinculado a la Generación del 50, Armando Uribe murió en enero de 2020, a los 87 años. En su trayectoria escribió poesía, memorias, ensayos y una airada Carta Abierta a Patricio Aylwin. El amor y la muerte, la rabia y la indignación moral, se expresaron en su obra y encuentran lugar también en esta antología, una selección de poemas con ilustraciones de su hijo Pedro Uribe Echeverría. El volumen recorre el conjunto de su poesía, desde Transeúnte pálido, su libro debut de 1954, hasta La vanidad de la soberbia de 2016, incluyendo dos textos manuscrito que entregó especialmente para esta luminosa edición. Uno de ellos abre el libro, recibe al lector y dice: “Quisiera que esto fuera poesía y no lesera”.