Seis joyas del catálogo de películas de HBO Max

En la previa se sugirió la inclusión de gran parte de los títulos de HBO y las propiedades de WarnerMedia, pero sólo en su estreno, la mañana de este martes 29, se desplegó el catálogo completo de HBO Max, el servicio de streaming que pretende disputarle terreno a Netflix, Amazon Prime Video y Disney+.

El desembarco de la plataforma confirmó la presencia de Clint Eastwood, Stanley Kubrick y siete de sus filmes, y sólo dos películas de Orson Welles (Ciudadano Kane y Sed de mal), así como el predominio de las franquicias: Batman, Superman, Mad Max, Harry Potter, El Señor de los Anillos y Rápidos y furiosos.

En el día del debut, aquí una revisión por otros filmes que vale la pena volver a revisar o apostar por primera vez:

Quadrophenia

La cinta de 1979 se mantiene vibrante en su retrato de dos grupos de jóvenes en el Londres de comienzos de los 60, al ritmo de las composiciones autoría de Pete Townshend. Su director, Franc Roddam, no ha vuelto a realizar un filme para el cine en casi 30 años, pero su primera película fue un testimonio de su época que ha sabido envejecer bien, al igual que la obra musical de The Who en la que se basa. Punto aparte para la actuación de un veinteañero Sting y un incluso más joven Ray Winstone (Los infiltrados).

Quadrophenia (1979).

Boogie Nights

El retrato familiar, que Paul Thomas Anderson pasó de contrabando en su exploración del mundo del porno, es uno de los triunfos incontestables de los 90. Mark Wahlberg de protagonista, Julianne Moore como la estrella femenina de las películas del director Jack Horner (Burt Reynolds) y Heather Graham como la icónica “Rollergirl”. Algo menos devastadora en su examinación de la condición humana que Magnolia (1999), pero igualmente gigantesca.

Boogie nights (1997).

El Tesoro de Sierra Madre

De toda la extensa filmografía de John Huston, HBO Max cuenta únicamente con El halcón maltés (1941), su ópera prima, y con esta descomunal cinta que estrenó siete años después, sobre la búsqueda del oro que emprenden un trío de vagabundos, uno de ellos interpretado por Humphrey Bogart. Huston, recién llegado de la guerra cuando filmó esta película, imagina la versión más salvaje de la aventura para elaborar un brillante ensayo sobre la codicia.

El tesoro de Sierra Madre (1848).

Two Lovers

Joaquin Phoenix se debate entre dos amores en este poderoso filme de James Gray (Ad Astra) de hace 13 años. Una, interpretada por Vinessa Shaw, es la hija del socio de su papá, y la otra es una mujer que se acaba de mudar a su vecindario (encarnada por Gwyneth Paltrow antes de que decidiera actuar casi únicamente para Marvel). El conflicto es menos eléctrico de lo que se podría esperar, pero es justamente en su reposo donde la película alcanza sus mayores virtudes.

Two lovers (2008).

El Día del Chacal

Imprescindible thriller del austriaco Fred Zinnemann que arranca con el intento de asesinato del presidente francés Charles de Gaulle en 1962 y urde un fascinante rompecabezas a partir de la mirada del hombre contratado para ejecutar el ataque. El filme inspiró la decepcionante película de 1997 con Bruce Willis en el rol principal y Richard Gere como su cazador.

El día del Chacal (1973).

El Faro

La plataforma suma algunos buenos títulos del último par de años, como Dolor y gloria, 1971 y Nunca, rara vez, a veces, siempre. También se anota con este filme de Robert Eggers (La bruja) en que Willem Dafoe y Robert Pattinson interpretan a un farero y a su ayudante en una isla de Nueva Inglaterra a fines del siglo XIX. Desconcertante y ambiciosa, impulsó a su director más allá del coro de voces que hacen terror bajo sus propios términos.