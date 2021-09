Your song: escucha la canción que reúne a Elton John con Stevie Wonder

Dos dinosaurios del pop vuelven a reunirse. Como un adelanto de su próximo álbum, The Lockdown Sessions, Elton John acaba de lanzar la canción Finish Line, con la cual unió fuerzas junto a Stevie Wonder.

Este tema marca una nueva colaboración entre ambos, puesto que en 1985 realizaron el mismo ejercicio, con la canción That’s What Friends Are For, claro que también incluyó a Dionne Warwick y Gladys Knight. Eso sí, Stevie Wonder también contribuyó con una armónica memorable al éxito de 1983 de Elton John I Guess That’s Why They Call It the Blues.

The Lockdown Sessions fue grabado de forma remota durante los últimos 18 meses y se lanzará a través de Interscope el 22 de octubre.