“Un cantor chileno extraordinario”: El sentido homenaje en vivo de Silvio Rodríguez a Patricio Manns

Ante una audiencia de cerca de 8 mil personas, todas sentadas y con mascarilla pero sin perder la efusividad y las muestras de emoción, Silvio Rodríguez se presentó el pasado fin de semana en el Wizink Center de Madrid, en su primer concierto en España en cinco años.

Un espectáculo que el trovador cubano aprovechó para mostrar su último disco, Para la espera (2020), que dedicó a varios amigos fallecidos, entre ellos, el español Luis Eduardo Aute. Pero la velada también dio espacio para homenajear sobre el escenario a otro colega cercano que partió recientemente: el autor nacional Patricio Manns.

“Hace unos días murió un cantor chileno extraordinario, Patricio Manns, autor de canciones grandísimas. Un gran amigo, gran amigo”, se lamentó Rodríguez ya cerca del final del espectáculo, entre los aplausos de la audiencia.

“Si yo me supiera una canción de él la cantaba ahora, pero como no me la sé, voy a cantar una que yo sé que a él le gustaba”, agregó el cubano, quien en ese momento comenzó a interpretar Playa Girón, uno de sus más grandes himnos, en memoria del músico y escritor chileno.

De acuerdo a las reseñas de la prensa hispana, el reencuentro de Silvio Rodríguez con sus seguidores españoles estuvo marcado por la emoción del público y un repertorio cargado a los clásicos del trovador, incluyendo a Yo te quiero libre, En el claro de la luna, Quién fuera, Canción del elegido, La era está pariendo un corazón y Ángel para un final, además de Ojalá, Tu soledad me abriga la garganta y Pequeña serenata nocturna.

También interpretó El necio, su emblemático manifiesto sobre su adhesión histórica al régimen de la isla (“Me vienen a convidar a arrepentirme / Me vienen a convidar a que no pierda / Me vienen a convidar a indefinirme / Me vienen a convidar a tanta mierda / Yo me muero como viví”), que el músico desplegó con emoción mientras afuera del recinto cientos de manifestantes le reprochaban su apoyo al gobierno cubano.