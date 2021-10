¿Cuándo se estrenan en Chile los nuevos capítulos de Dexter?

Aunque el equipo creativo y el elenco esquivan que ese sea el único motivo detrás de la realización de Dexter: New blood, su protagonista, Michael C. Hall, de todos modos reconoció a The Guardian que su fin es “reemplazar el sabor desagradable o insatisfactorio que quedó en la boca de la gente al final de la serie”.

Ocho años después del criticado desenlace que puso fin a la historia de Showtime centrada en el asesino en serie Dexter Morgan, la ficción regresa el próximo mes con nuevos episodios.

Un retorno que encuentra al personaje en un momento diferente: casi una década después, es un vecino cualquiera en la ciudad ficticia de Iron Lake, Nueva York, que se hace llamar Jim Lindsay y mantiene una relación estrecha con la jefa de policía de la ciudad (Julia Jones). Increíblemente, ha logrado contener sus impulsos de matar gente, hasta que una serie de acontecimientos reavivan su lado más oscuro.

En los nuevos episodios vuelve la actriz Jennifer Carpenter (Debra, pese al final del su rol) y tendrá una aparición especial John Lithgow como Arthur Mitchell, el antagonista de Dexter en el cuarto ciclo. El resto del elenco se compone de Clancy Brown, David Magidoff, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah y Jack Alcott.

El lanzamiento de Dexter: New blood está programado en Chile para el 8 de noviembre, al día siguiente de su arribo a Estados Unidos. Así lo detalló Paramount+, la plataforma de streaming que además cuenta con las primeras ocho temporadas de la ficción. Siguiendo el ritmo de la emisión en Norteamérica, sumará un nuevo capítulo cada semana.

A la espera de su debut, aquí puedes revisar un trailer del regreso de la serie: