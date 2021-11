Una adaptación de proporciones cósmicas: El Incal de Jodorowsky salta al cine de la mano de Taika Waititi

En días en que su nombre ha vuelto a sonar fuerte en el mundo del cine, tras el estreno de la versión de Dune de Denis Villeneuve, Alejandro Jodorowsky anuncia la primera adaptación de su obra maestra en las novelas gráficas.

El Incal –cocreada junto al francés Moebius y nacida a partir del trabajo que desarrollaron para adaptar el libro de Frank Herbert– será llevada a la pantalla grande por Taika Waititi, el director neozelandés detrás de Jojo Rabbit (por la que ganó el Oscar a Mejor guión adaptado), What we do in the shadows y Thor: Ragnarok.

“Las películas y novelas gráficas de Alejandro Jodorowsky han ejercido influencia en mí y en tantos otros durante mucho tiempo”, dijo Waititi en un comunicado de prensa. “Me sorprendió tener la oportunidad de dar vida a sus personajes icónicos y estoy agradecido con Alejandro, Fabrice y todos en Humanoids por confiar en mí para hacerlo”

“Cuando el director ejecutivo de Humanoids, Fabrice Giger, me presentó el trabajo de Taika Waititi, me di cuenta de que era él”, señaló Jodorowsky. “Confío plenamente en la creatividad de Taika para darle a El Incal un acercamiento impresionante, íntimo y al mismo tiempo de proporciones cósmicas”.

La historia sigue a John Difool, un detective de poca monta que de golpe vive una serie de experiencias metafísicas. Su publicación comenzó en 1980 –cuando su versión de Dune ya estaba sepultada– y terminó en 1989, y sigue encumbrada como uno de los títulos mayores de la ciencia ficción.