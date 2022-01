Peaky Blinders: no te metas con las pandillas

Con el estreno de la sexta y última temporada a la vuelta de la esquina - a inicios de este año, según informaron sus creadores- todos los fans de la serie británica Peaky Blinders, que tiene a Cillian Murphy como protagonista, esperan disipar las dudas que dejó el cliffhanger, el momento cúlmine de la historia anterior.

Un Tommy Shelby (el personaje de Murphy) con una pistola entre la niebla dejó a todos pensando en su posible suicidio, sin embargo, todavía quedan peleas por dar y personajes que vuelven a presentarse.

Pero, ¿qué tan real es la historia que nos presenta la BBC?

Las calles de Birmingham efectivamente vivieron atormentadas por las pandillas alrededor de 1900. De acuerdo al medio Birmingham (parte del Daily Mirror), la primera mención a la pandilla de Peaky Blinders surge en abril de 1890, cuando en un periódico local se publicó la noticia del “salvaje asalto” a George Eastood, un trabajador que había sido brutalmente golpeado por un grupo de delincuentes por no tomar alcohol.

El ataque fue tan violento que cuando George llegó al Hospital de Queen’s, además de serias contusiones, tenía la cabeza fracturada y su cuero cabelludo lucía tres cortes.

Sin embargo, las pandillas de Peaky Blinders existían previo a esto. De acuerdo al libro Peaky Blinders: La verdadera historia, de Carl Chinn, historiador y descendiente de corredor de apuestas, estas pandillas surgieron alrededor de 1850, cuando nacen las leyes de control del juego que saboteaban los juegos de los barrios más pobres.

Lo característico de estos grupos se basaba principalmente en la ropa que usaban. Casi como una suerte de uniforme, los individuos ocupaban boinas de visera plana. Además eran conocidos por pelear con piedras y cuchillos.

El nombre de Peaky Blinders, se supone, proviene de una cuchilla que escondían en las gorras y que luego ocupaban para cortar la cara de su oponente y así entorpecer la vista de este con sangre, como se retrata en la serie de Netflix.

Sin embargo, de acuerdo a los expuesto por History UK, revista que repasa la historia de Gran Bretaña, es más probable que el nombre provenga del simple hecho de ocupar una visera para esconderse el rostro. Asimismo, este término, que en un principio hacía referencia a la banda compuesta por Henry Fowler, Enres Haynes, Stephen McHickie y Thomas Gilbert, luego se volvió genérico.

De izquierda a derecha Henry Fowler, Ernest Haynes, Stephen McHickie y Thomas Gilbert dos veces.

Billy Kimber

Lo vimos en la primera temporada de la serie británica, como uno de los líderes en las carreras de caballos, y la realidad no se aleja tanto de esta versión. Billy Kimber, si bien no se sabe con seguridad si fue parte o no de los Peaky Blinders, sí fue uno de los gángsters más importantes de la época en Gran Bretaña.

Su ambición era más alta que la de los Peaky Blinders en sí, por eso muchos especulan que realmente el personaje de Tommy Shelby nace de este criminal.

Billy Kimber

Los Birmingham Boys fueron una banda casi contemporánea, aunque un poco posterior a los Peaky Blinders. Se caracterizaron por controlar el negocio de las carreras de caballos entre 1910 y 1930. La mayoría de sus miembros eran buenos boxeadores y tenían un aspecto tosco, a excepción de su líder, William “Billy” Kimber.

William Kimber, nacido en Aston, Birmingham era el principal líder, vestía de alta clase y a pesar de ser un boxeador bueno, no tenía marcas o cicatrices. Criado en el sector de Summer Lane en Birmingham, Billy trabajaba en el comercio del latón; sin embargo, después abandonó tal rubro.

Se casó con Maud Harbidge y tuvo 3 hijos, Maud, Annie y Jessica y en 1991 abandonó a su familia para viajar como uno de los Birmingham Boys. Si bien, la pandilla no era muy organizada como la mafia, si se conformaba como muchos grupos pequeños de delincuentes que se unían en caso de ser necesario.

Controlaron todo el sector de Birmingham y parte de Londres hasta 1921, cuando llevaron a cabo una guerra en contra de la familia italiana Sabini, que también aparece en la serie de Peaky Blinders.

Durante marzo de ese año, varios corredores de apuestas sufrieron golpizas por parte de los Birmingham Boys, entre ellos se encontraban los hombres de la familia Sabini. Darby Sabini, el líder de la pandilla, fue salvado por la policía de una feroz golpiza en Greenford Totting Track, según lo indica el medio Birmingham Live.

A los días, Billy Kimber fue golpeado y baleado en las calles de Collier’s y King’s Cross. De acuerdo con el testimonio de algunos vecinos, la noche anterior había ocurrido una revuelta donde, al menos una docena de hombres, intentaban echar de una casa a un judío, Alfie Solomon.

Alfie Solomon

El personaje representado por Tom Hardy en la segunda temporada de la serie, y que volverá en la sexta, también está basado en un corredor de apuestas real.

La noche en que a Kimber le dispararon, Sabini lo había llamado para negociar una tregua. Días antes a Alfie Solomon también le habían golpeado y este se reunió con Sabini en busca de fuerzas, por lo que cuando se presentó en el lugar, Kimber habría reaccionado de mala manera.

Alfie nació en 1892 en el este de Londres. En el libro de Carl Chinn Peaky Blinders: La verdadera historia, se afirma que entró a la Artillería de Campo Real como conductor y sirvió tres años en Francia, antes de volver y dedicarse a las apuestas.

Alfie Solomons

No era un judío ortodoxo como lo que vemos en la serie, era un judío secular, por lo que las ropas que lleva su personaje no se parecen tanto a la realidad. Además, en la vida real Alfie pasó tres años tras las rejas por un asesinato y murió en 1947 en Soho, Londres.

Sin duda, la última temporada tiene expectantes a todos los fanáticos y no es para menos. Ahora habrá que ver cuál es el final de los hermanos Shelby y como lidiarán con las consecuencias de sus acciones.