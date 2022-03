“Eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan”, “cobarde corderito” y “qué esperan de este fracasado”: el tema con que Residente destroza a J Balvin

Y Residente reveló quien era el responsable de su furia en el último tiempo. Luego que a principios de semana subiera a redes un video contando que había recibido presiones de otra figura de la música urbana para que no publicara su nueva canción -debido a las críticas que lanzaba contra él-, finalmente corrió el velo y comunicó que el antagonista de esta trama es J Balvin.

El ex Calle 13 llegó hasta la edición 49 del espacio Music Session del productor trasandino Bizzarap e interpretó la canción que es artillería pura y dura contra Balvin. Ocho minutos de golpes brutales y casi letales contra uno de los representantes más exitosos del reggaetón y el cancionero urbano del último tiempo.

“Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo/ Asomando la mirada como un cocodrilo en el Río Nilo/ Ajustando un par de cuenta’ pendiente’ ante’ de que llegue Milo”, dice el principio de la letra, cuyo registro está dividido en tres capítulos.

“Estoy prepara’o pa’ darle a estos soplapote’ hasta que el cartucho se me agote/ Hoy les tumbo el marketing de un tirón/ Como tumbamo’ las estatua’ de Cristóbal Colón/ Yo rompo esta chatarra/ Como rockero en los 80 rompiendo su guitarra/ Con el Resi tú te embarra’/ Hasta mis verso’ se volvieron alcoholico’ porque hay demasiada’ barra’/ Yo vengo del calentón/ Desde Trujillo suenan lo’ tambore’ en la calle, ro-po-pom-pom/ No hay discusión, hasta mi hermano Don/ Sabe que en el rap hay un solo King Kong/ Mandando fuego, esto e’ White Lion, no hay juego/ Como en lo’ tiempo’ de Voltio con Tego/ Tú y yo no somo’ iguale’/ Yo no creo que la’ estrella’ de las plataforma’ digitale’/ Ni en tour Billboards de cremita de pastel/ Ni en tus historia’ de Instagram, Dolce&Gabbana y Cartier/ Solo creo en mi nivel/ Y en el cabrón de mi lápi’ corriendo por encima del papel”, enumera después.

“Voy a rebajarme con un bobolón/ le canta a Spongebob y a Pokemón”, sigue en alusión a Agua, tema de Balvin creado para el filme The SpongeBob Movie Sponge on the Run.

Y llega el momento en que lo nombra directamente: “Josesito no tienes calle/ por eso tienes los nudillos blanditos”. Después endurece el tono: “Eres un imbécil con tinte de cabello/ que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello”. Ahí, hace referencia a la canción Perra del colombiano, donde en el video efectivamente aparecían mujeres negras domadas por él.

Luego parece apuntar a todos los emblemas del reggaetón: “Si los meto a todos en una licuadora/ sale una batida de mierda/ Pa dos minutos de canción tienen veinte escritores/ Hasta los manejadores son compositores/ Quinientos dólares por un boleto señores/ por brincar como un pendejo vestido de colores/ No se puede ser el líder campeón de campeones/ si te escribieron todas tus fucking canciones”.

En la última parte, empieza a redondear con un más dureza: “Este pendejo es racista y no lo sabe”, “eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan” y “qué esperan de este fracasado/ criado por su papá/ un influencer frustrado”.

