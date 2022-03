Dua Lipa recibe demanda por presunto plagio en su canción “Levitating”: escucha aquí ambas versiones

No cabe duda en que Dua Lipa es una de las artistas mundiales del momento. Desde que lanzó su disco debut homónimo, que incluye canciones como Be the one y New rules, su carrera no ha hecho más que ascender. Inlcuso, visitará nuestro país el próximo 16 de septiembre, en un concierto agendado en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El pasado martes 1 de marzo, la británica fue demandada por una supuesta infracción a los derechos de autor. En ella, la banda estadounidense Artikal Sound System señala que Levitating, uno de los sencillos del segundo disco de Lipa, contenía elementos provenientes de una canción lanzada en 2017 por los músicos, tres años antes de la publicación del álbum Future nostalgia.

Levitating fue de las canciones más exitosas del último disco de la artista. Alcanzó el segundo puesto en el Hot 100 de Billboard, y actualmente, cuenta con casi 446 millones de escuchas sólo en Spotify. En palabras de la banda, el sencillo contiene elementos de Live your life, tercer tema de su EP Smoke and Mirrors.

Según consigna la revista TMZ, que tuvo acceso a los documentos de la demanda, los músicos afirman que la cantante conoció la canción original antes de componer Levitating, aunque no entregan mayores detalles sobre el porqué de su afirmación.

Además de Dua Lipa, la banda incluyó a Warner Records –el sello de la británica- y a quienes hayan percibido ganancias con el éxito de la canción, además de alegar daños y perjuicios.

TMZ intentó contactarse con el equipo de la británica para obtener declaraciones al respecto, pero no obtuvieron respuestas hasta el momento. A continuación, puedes escuchar ambas canciones: