Historia de detectives, un asesino serial y un gran Robert Pattinson: los ejes que sostienen a la nueva Batman

*Historia de detectives

La idea de que Batman es el mejor detective del mundo está en la génesis del personaje en los cómics. Sin embargo, las películas hasta ahora habían adoptado otros enfoques y apenas habían rasguñado esa capa fundamental del personaje. La deuda es saldada por la cinta de Matt Reeves, la primera pieza de una nueva franquicia, que imagina al Hombre Murciélago como un atormentado enmascarado que debe desatar un caso más grande que la vida: un desconocido fija como blanco de sus ataques a importantes figuras públicas de Gótica, acompañando la escena del crimen con acertijos dirigidos al protagonista.

En la piel de Paul Dano, The Riddler se erige como una figura desconcertante, pero no más que su perseguidor, un Bruce Wayne abrumado por sus propios demonios y por el pantanoso escenario que se configura en su ciudad. Eso sostiene un filme que hace propio un policial espeso donde el bien y el mal no ocupan lugares antagónicos. De alguna manera, sin descuidar la pirotenica, el cineasta Matt Reeves monta la anti película de superhéroes contemporánea, preocupada solo de la fanfarria y las fórmulas probadas.

*El debut de Robert Pattinson

El director de The Batman advirtió que el actor de Crepúsculo era un firme candidato para el rol al verlo en Good time: Viviendo al límite (2017), la película de Josh y Benny Safdie en que interpretó a un neurótico hombre que navega por Nueva York en un intento desesperado por reunir el dinero para sacar a su hermano de la cárcel. Si parte del mundo miró con suspicacias la decisión anunciada en 2019, Pattinson despeja rápidamente las dudas al ponerse en el traje que antes han usado Michael Keaton y Christian Bale, y brindar una versión completamente nueva del personaje.

Su Bruce Wayne es un millonario que parece detestar la posición que ocupa, pero también alguien cuyos impulsos lo llevan a combatir el crimen en Gótica. Aún calibra su lado más visceral con su código moral cuando irrumpe la figura del Riddler encarnado por Paul Dano, un punto de partida que lo conduce a sumergirse en las fauces del mundo delictual de la urbe y a enfrentar a figuras como Carmine Falcone (John Turturro) y Oz (Colin Farrell).

Ya sea encerrado en su mansión como un rockero en retiro y hundido por las pesadillas, o en las calles resolviendo el rompecabezas que le ofrece su villano de turno, el actor da la talla. Es un contundente inicio para un Batman que puede marcar una época.

*Los referentes del director

Chinatown (1974) y Klute (1971) emergen como dos de las mayores influencias de la cinta en su dimensión como policial. Matt Reeves le inyecta con estimable éxito densidad dramática al misterio principal de la trama, conformando una película que también tiene ecos de títulos como Siete pecados capitales (1995).

El cineasta además extrae una idea que cruza cómics y cine: en las notas de Frank Miller a David Mazzucchelli mientras creaban Batman: Year one este le señalaba que Batman debía lucir como si hubiera ganado un concurso de dobles de Travis Bickle. Una idea que en la nueva producción aterriza en los ribetes perturbadores que adquiere el personaje interpretado por Pattinson.

No es la primera vez que los realizadores detrás de los filmes de DC Comics declaran su amor por clásicos de la pantalla grande: Todd Phillips (Joker) citó a la misma Taxi driver y a El rey de la comedia como ejes, mientras que la trilogía de Christopher Nolan no se entiende sin el cine de Michael Mann. En este caso, Reeves reverencia sin transar que está montando su propia reinterpretación del género y su propia mirada al personaje.

*Zoë Kravitz como Catwoman

A 30 años del estreno Batman regresa, Michelle Pfeiffer sigue siendo ese ícono insuperable que otras estrellas no han podido igualar pese a sus esfuerzos al encarnar a Catwoman o Gatúbela (Halle Berry, Anne Hathaway). Esta vez la actriz Zoë Kravitz se interna en una zona diferente a las anteriores iteraciones del personaje y sale triunfante. Trabajadora de un club nocturno, se cruza con Batman por casualidad y parecen compartir objetivos pero representa la contracara: surgió de los barrios bajos de Gótica, mientras que Wayne jamás podrá dejar de ser el príncipe de la ciudad.

Sin importar cuánto tiempo tenga en pantalla, la actriz de Big little lies le concede capas a su rol, una mujer determinada que parece jugar mejor que nadie el juego. Si el Batman de Pattinson tiene continuidad en nuevas historias, no habría por qué negarle esa posibilidad al rol que asume con convicción Kravitz.