Crónica de un plagio: Safaera, el hit colosal de Bad Bunny

Cuando Jowell & Randy entraron al estudio a trabajar con Bad Bunny para escribir Safaera, se encontraron una sorpresa: “El tenía escrito todo, la pista, la letra, todo, cabrón”, declaró Jowell en una entrevista con el YouTuber Maiky Backstage. Si bien en un principio el dúo de reggaetón era amigo de Benito Martínez, nombre real de Bad Bunny, estos no habían trabajado juntos.

“El estaba muy pegado con el trap”, decía Jowell. Bad Bunny, sin embargo, era muy fan de ellos, por lo que un día les envío dos pasajes para Miami. Ellos fueron ese mismo día, sin equipaje, grabaron y en la noche estaban de vuelta en Puerto Rico.

Con 329 millones de reproducciones en YouTube, Safaera se volvió una de las canciones más importantes de la carrera de Bad Bunny. Parte del disco YHLQMDLG, ganador del Grammy a Mejor álbum de pop o urbano latino, la canción se levanta como una oda al reggaetón antiguo con ocho escenarios musicales en los que se rescatan incontables canciones del mundo del perreo, como Pa’ la pared de Cosculluela, El Tiburón de Alex y Fido, Guatauba de Plan B y Dale pal’ piso de los mismos Jowell y Randy, quienes colaboran en la creación.

Sin embargo, quien realmente está ganando dinero con estos exitosos cinco minutos de canción no es Benito Martínez. Tampoco son los colaboradores del tema, Jowell & Randy, o Ñengo Flow. En su lugar la que se lleva las regalías de esta canción es la rapera Missy Elliot, quien demandó por plagio al llamado “Conejo Malo” por el riff que se aprecia desde el minuto 2:15 en adelante. La pista pertenece a su tema Get ur freak on.

En una entrevista para el podcast de MoluscoTv, programa conducido por Jorge Pabón, Jowell nuevamente se refirió a esta canción, específicamente a la monetización que hacen los artistas. “Eso fue una jodienda que estuvo cabrón. No monetizamos porque nos mandamos unos errores grandísimos con la producción y tuvimos que darle eso a los que en verdad fueron los dueños. Yo creo que cobro el 1% de la canción”.

El músico explicó que en un principio a él le tocaba el 20% de las regalías, pero luego la rapera, dueña del riff exigió “un montón de millones de pesos” por el plagio. Gracias a un acuerdo no hubo demanda, pero ella quedó con todas las regalías del éxito dejando a todos los músicos con un 1% para cada uno. “Hasta Bad cobra como un 1% también, nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción”. Esto, según el artista corresponde a un cheque de 20.000 dólares anuales, montó que tampoco pudo agrandar con conciertos en vivo, pues el lanzamiento de Safaera fue tan solo días antes que estallara la pandemia por Covid-19.

Incluso Jowell fue más lejos y especuló que el único motivo por el cuál se decidió acusar a los artistas de plagio fue debido al éxito que significaba la canción en las plataformas de streaming. “Todos los hemos hecho, todos hemos violado esta ley y a nadie le han metido mano, porque ninguno ha tenido el alcance que tiene Safaera”. Sin embargo, reconoció que era parte del respeto reconocer el trabajo de otros artistas.

Este además habría sido el motivo por el cual Safaera habría sido bajado de Spotify meses después de su lanzamiento, lo que en un principio se interpretó como en gesto de censura que desató debate en las redes sociales. En ese entonces la plataforma de streaming señaló que el tema había sido bloqueado debido a unos problemas de licencia y en mayo del mismo año volvió a ser habilitada con los créditos correspondiente a Missy Elliot.

Sin duda este problema legal no frenó la carrera del artista. Sus dos últimos discos han generado un furor incluso llegando a marcar #1 las listas Billboard 200 Global, lugar que no era ocupado por un disco completamente en español desde hace más de seis décadas. Este año el artista se presentará en el Estadio Nacional de nuestro país. El evento contará con dos fechas, luego de que la primera venta de entradas batiera récords por una fila online de un millón de personas y acabara con los 50.000 tickets en 2 horas, un fenómeno histórico en el mundo urbano.