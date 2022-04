Johnny Depp sube al estrado: “Nunca he golpeado a una mujer”

“Mi objetivo es la verdad”. Con esas palabras, Johnny Depp iniciaba su intervención en la corte, en el marco del juicio por difamación que hoy lo tiene enfrentado con su ex esposa, la actriz Amber Heard. Esto, a raíz de un artículo de opinión publicado el 2018 por Heard en el diario The Washington Post, donde la actriz sugería haber sido víctima de violencia doméstica mientras estuvo en pareja con Depp.

(Evelyn Hockstein/Pool via AP)

“Durante la relación hubo discusiones y cosas de esa naturaleza, pero nunca llegué al punto de golpear a la señorita Heard de ninguna manera, ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, sentenció el actor de Piratas del Caribe, agregando que “la verdad es lo único que me interesa. Las mentiras no te llevarán a ninguna parte, pero las mentiras se construyen sobre mentiras y se construyen sobre mentiras”. Así, negó nuevamente las acusaciones hechas por su ex pareja.

A lo largo del juicio, los testigos presentados por parte de la defensa del actor (entre los que se encuentran amigos, empleados y familiares) han declarado que Heard sería la agresora, habiendo atacado físicamente a su ex esposo en más de una ocasión. Sin embargo, los abogados de la actriz insisten en que Depp abusó física y sexualmente de ella, especialmente cuando se encontraba bajo la influencia del alcohol.

Dentro de su testimonio, Depp dio su perspectiva sobre cómo fue la relación con Heard. Respecto a sus inicios, señaló: “Al principio de mi relación, de lo que recuerdo, ella era demasiado buena para ser verdad. Atenta, amorosa, inteligente, divertida... Teníamos muchas cosas en común como la música, literatura… Un año y medio fue grandioso”. Cabe destacar que se conocieron el 2011, en el set de la película Diario de un seductor. Comenzaron a salir un año después, para contraer nupcias el 2015.

“Cuando volvía a casa tras trabajar, ella se sentaba en el sillón y me daba un vaso de vino. Me sacaba mis zapatos. Nunca experimentó algo así en mi vida. Era como una rutina. Una vez recuerdo que volví de trabajar y ella estaba ocupada hablando por teléfono. Me senté en el sillón y me quité los zapatos. Ella se acercó y me dijo: ¿Qué acabas de hacer? ¿Te quitaste los zapatos? Ese es mi trabajo, no el tuyo. Y fue a buscar una copa de vino. Luego se convirtió en otra persona”, recordó el actor.

Amber Heard en la corte. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

En cuanto a cómo se ha visto afectado por las acusaciones de violencia doméstica, señaló que “han sido seis años de momentos difíciles. Es muy raro cuando un día eres Cenicienta, por así decirlo, y después en 0,6 segundos eres Quasimodo”.

Además, Depp habló en el estrado sobre los abusos que recibió de su madre durante su infancia, afirmando que ella buscaba cualquier oportunidad “para ser cruel” y “burlarse de cualquier defecto que uno podía tener”.

“Me llamaría ojo de gallo, tuerto, cualquier cosa que pudiera llegar a degradarme, humillarme. Incluso tuve que ponerme un parche en el ojo bueno para fortalecer el ojo malo. Estoy legalmente ciego de mi ojo izquierdo”, comentó, agregando que la violencia física y psicológica eran una constante en su niñez y adolescencia.

También precisó que, a pesar de las conductas de su progenitora, su padre (que se fue del hogar cuando el actor tenía 15 años) nunca llegó a agredirla. “Nunca hubo un momento, nunca un momento en que mi padre perdió el control o atacó a mi madre o incluso le dijo algo malo a mi madre. Hubo un par de veces en que fue demasiado lejos y pude ver que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras la miraba sin decir nada. Lo máximo que haría, golpearía una pared”.

“Cuando Vanessa (Paradis) quedó embarazada sabía que tenía que hacer lo opuesto. Nunca levantar la voz enfrente de los chicos, y nunca gritarles ‘No’”, finalizó el actor, haciendo referencia a las “lecciones” que le dejó su experiencia.

Si bien las acusaciones de ambos lados hacen referencia a supuestas agresiones dentro del matrimonio, la demanda que hoy convoca a Johnny Depp y Amber Heard es por difamación. El demandante afirma que Heard lo difamó en el artículo sobre violencia intrafamiliar publicado The Washington Post, donde se refirió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Aunque no menciona explícitamente el nombre de su ex marido, la defensa de Depp asegura que el artículo hacía clara referencia a las acusaciones que la actriz realizó en 2016, cuando, luego del divorcio, Heard solicitó una orden de alejamiento tras afirmar que había sido abusada física y psicológicamente por Depp.

El actor de El joven manos de tijera alega que dicha publicación tuvo múltiples consecuencias en su imagen pública, provocando su salida de varios proyectos, entre ellos, la franquicia de Piratas del Caribe. Según los abogados de su ex esposa, el artículo no lo difama, y los perjuicios que hayan afectado Depp son mera responsabilidad de sus actos.