“Yo no encajaba y ellos lo vieron”: Les Claypool recuerda su fallida audición para Metallica

Probablemente uno de los momentos más historiados en el rock, es la de la fallida audición de Les Claypool, talentoso bajista conocido por su trabajo en Primus, para obtener el puesto de Cliff Burton tras su trágica muerte en un accidente en una carretera de Suecia, en septiembre de 1986.

Pese al dolor de perder a uno de los músicos más talentosos del grupo, en Metallica decidieron seguir adelante y buscar rápido a un reemplazo. Allí surgió la chance para Claypool. “Kirk Hammett le sugirió a su amigo del instituto Les Claypool que hiciera una prueba, algo a lo que el bajista se mostró bien dispuesto. Al oír tocar a Claypool, Hetfield señaló que el candidato era ‘demasiado bueno’ y que sería más aconsejable concentrarse ‘en hacer algo personal’”, detallan Paul Brannigan e Ian Winwood en su libro Nacer, crecer, Metallica, morir.

En una reciente entrevista con el portal Goldmine, el músico se refirió a lo ocurrido en aquella ocasión. Se le preguntó si aquel rechazo fue más bien una bendición, al tener la posibilidad de tocar en proyectos más acordes a sus intereses. “En ese momento no pensé eso. Pensé que podría dejar mi trabajo de carpintería e ir a Japón [para la primera gira japonesa de Metallica]”, señaló Claypool.

“Pero hay una razón por la que no me eligieron. Yo no encajaba y ellos lo vieron. Tenía mis propias cosas y fue un movimiento inteligente de su parte. E incluso cuando volvió a surgir [fue un rumor tras la salida de Jason Newsted en 2001], sabían que yo no era el tipo adecuado para ello y consiguieron a la persona perfecta”, agregó, en referencia a Robert Trujillo, el actual bajista. “Robert [Trujillo] es uno de los seres humanos más agradables que he conocido en la industria de la música, y es un bajista monstruoso”.

A Claypool se le preguntó el año pasado si era cierta aquella versión en la que Hetfield le dijo que era “demasiado bueno” para el puesto. “Definitivamente no dijo eso -señaló a la revista Kerrang-. Lo dijo más tarde en una entrevista, lo cual fue muy amable de su parte. Creo que pensaron que era un bicho raro. Fueron muy amables: Lars [Ulrich], fue particularmente amable y, por supuesto, conocía a Kirk [Hammett] de la escuela secundaria”.

En esa ocasión, Claypool señaló que “no estaba realmente interesado en el metal en ese momento”, pero que le atraía la oportunidad de integrarse como bajista a Metallica porque “sabía que era la banda de mi amigo Kirk [Hammett] y que les estaba yendo muy bien”.