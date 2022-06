Reseña de libros: de Bernhard Schlink a Fleur Jaeggy

Los Colores del Adiós, de Bernhard Schlink (Anagrama)

Desde las primeras líneas de su nuevo libro, Bernhard Schlink establece la moral del conjunto: “Están todos muertos: las mujeres a las que amé, los amigos, mi hermano y mi hermana, y por supuesto mis padres, mis tías y tíos”, anota y agrega: “la muerte es ahora mi generación”. Los colores del adiós reúne nueve cuentos del autor alemán, juez y bestseller internacional gracias su novela El lector. Todo ellos están atravesados por el ánimo de despedida, del final del trayecto, y desde ese lugar reflexiona en torno a la muerte, a los amores perdidos o las decisiones equivocadas. Los personajes e historias transitan por el dolor, la nostalgia o la culpa, con una mirada profunda sobre la intimidad, las relaciones y las ambivalencias morales. Si el primer cuento explora en la traición de una amistad, eventualmente por una discutible buena razón, en otros Schlink se asoma al incesto, la mentira y la identidad, así como a la necesidad de reconciliarse con el pasado.

Vidas Conjeturales, de Fleur Jaeggy (UDP)

Discreta, elegante, enamorada de los detalles y de la brevedad, Fleur Jaeggy es una de las mejores escritoras italianas contemporáneas. Casada con el editor Roberto Calasso, fallecido el año pasado, nació en Suiza y se formó en Italia. Autora de novelas y cuentos, es también ensayista y en este libro traza, con precisión y delicadeza, perfiles de tres autores que admira: Thomas de Quincey, John Keats y Marcel Schwob. “Thomas De Quincey devino un visionario en 1791, a los seis años de edad”, escribe en un texto que explora en la adicción al opio del escritor inglés. “La guillotina era, en 1803, un juguete corriente para los niños”, observa en su perfil de Keats, donde narra su amor por la lectura en la niñez, su dedicación a la poesía y su temprana muerte. La desdicha, los sueños y la morfina se combinan, a su vez, en el relato sobre el autor de Vidas imaginarias, cuya obra ilumina estas biografías conjeturales.

Fuera de la Gravedad, de Luis Chaves (Overol)

Hace 20 años escribió con desenfado: “El único Virgilio que conozco es mi tío/ tiene el hígado del tamaño de una cuarta de vodka./ su vida es poesía de la buena”. Ahora Luis Chaves, el poeta más reconocido de Costa Rica, publica un poemario breve y cálido, donde confluyen versos de los últimos años. “Hay que empezar/ la década otra vez,/ la línea va torcida”, escribe. Con un lenguaje transparente y una voz cercana y tocada por la nostalgia o el humor, recoge preguntas en torno al paso del tiempo, los afectos y las pérdidas. “La paradoja de los/ años que pasan volando/ aunque cada día dure una eternidad”, apunta en el libro, donde destaca un poema escrito a la muerte de su madre, que trasunta honestidad y que emociona con imágenes cotidianas: “Una vez te vi fumar/ estirada sobre la manta de pícnic,/ dueña del sol y la inmanencia./ El humo por la nariz/ como una diva del cine,/ como una mujer que esconde/ un misterio o un superpoder”.

Cambio y Equilibrio, con ilustraciones de Tomás Barrera (Saposcat/Mar Adentro)

A diferencia de otros planetas conocidos, la Tierra no es un cuerpo que responda solo a leyes físicas o químicas con independencia de los seres vivos que la habitan. Todo lo contrario. “Más bien, son esos mismos seres vivos que, en conjunto, forman la biósfera junto a los demás elementos del ambiente. Sin ellos no tendríamos atmósfera respirable, océanos ni suelo fértil. No existiríamos”, anotan Maya Errázuriz y Marcela Fuentealba en Cambio y equilibrio, el segundo tomo de la serie Cuadernos para Pensar la Naturaleza. Se trata de tres libros editados en conjunto por Saposcat y Fundación Mar Adentro que combinan enfoque pedagógico, ciencia y arte para conocer y reflexionar en torno a los desafíos del cambio climático. Los libros cuentan con ilustraciones de los artistas Tomás Barrera, Natalia Babarovic y Christian Yovane.