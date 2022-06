La nueva serie de Tim Burton para Netflix sobre Merlina Addams ya tiene adelanto

Una nueva serie inspirada en el universo de Los Locos Addams llega a Netflix. Se trata de Merlina, la historia de la hija adolescente de la particular familia que inspiró la afamada serie de los 60′ y las películas live action de la década de los noventas.

La serie tendrá en el papel protagónico a la actriz Jenna Ortega, quien a sus 18 años acumula experiencia en series como You y Stuck in the middle. En el elenco también están confirmadas Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Gwendoline Christie y Christina Ricci, la actriz que interpretó el mismo rol en las dos películas sobre la franquicia (Los Locos Addams y Los Locos Addams 2).

Además, la serial marca el reencuentro de Ricci con Tim Burton, quien ya la dirigió en su filme La leyenda del jinete sin cabeza (1999), una adaptación cinematográfica de un cuento de Washington Irving.

Respecto a la trama, la información disponible detalla que esta sigue a la adolescente Merlina, “en sus intentos de dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una monstruosa ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras navegando por sus nuevas y muy enredadas relaciones”.